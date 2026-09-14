La dirección de árbitros de la Premier reconoció el grosero error en el gol del triunfo del City ante el United y crece el escándalo

El organismo que regula el arbitraje inglés admitió que Enzo Fernández influyó en la acción decisiva del clásico de Manchester y expuso al VAR. El comunicado.

El offside de Enzo Fernández que el VAR no captó y generó un escándalo en el clásico de Manchester.

El Manchester United todavía está en llamas. Ahora, además, tiene la confirmación oficial de que no estaba equivocado: Pro Ref reconoció que el VAR cometió un error en la jugada que terminó con el gol de Erling Haaland para el triunfo 1-0 del City en el clásico.

La primera decisión del árbitro Michael Oliver fue anular el tanto por offside del delantero noruego. Una determinación que, a simple vista, parecía correcta. Sin embargo, el VAR intervino mediante el sistema de fuera de juego semiautomático y determinó que Haaland estaba habilitado. Pero el problema fue otro: la revisión no contempló el impacto que tuvo Enzo Fernández, que estaba claramente adelantado, sobre la jugada.

ESPN Pro Ref le dio la razón al Manchester United: el comunicado explicativo Ahí estuvo el gran error, que horas más tarde fue reconocido públicamente por el organismo que regula el arbitraje en la Premier League. La explicación oficial llegó por medio de un comunicado que convierte la polémica en escándalo. Según explicaron, la posición del argentino debía ser analizada por el juez principal y el VAR tendría que haber recomendado una revisión en el campo. Algo que no ocurrió y que desató la furia del United.

Sobre la primera decisión relacionada con Haaland, Pro Ref detalló: “La decisión en el campo fue fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se determinó que estaba en posición lícita”.

Luego llegó la parte más contundente del escrito al referirse a la influencia de Enzo. “En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón y, por lo tanto, eso hace que cualquier infracción de fuera de juego sea subjetiva; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el impacto probable de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”, sostuvo el escrito. Es decir: el propio organismo arbitral admitió que Oliver debió ser llamado para analizar la intervención del ex Chelsea.