Mauro Icardi podría volver a una liga top de Europa, tras quedar libre de Galatasaray: qué club lo quiere

Un importante club que ya había buscado a Mauro Icardi reactivó las charlas y esta vez recibió el ok del jugador para negociar. ¿Se cierra en estas horas?

Mauro Icardi, a quien se lo ve sin apuro alguno de conseguir club, podría estar viviendo sus últimos días como jugador libre. A dos meses de haber finalizado su ciclo en el Galatasaray de Turquía, el delantero argentino entró en negociaciones para volver a una liga que conoce y muy bien.

La prensa italiana reveló que la Lazio reactivó las charlas y va a la carga para hacerse con sus servicios. A diferencia de la vez pasada, el panorama ahora cambió: el atacante de 33 años, que en las últimas semanas no se mostraba demasiado convencido con la posibilidad de regresar a la Serie A, habría dado luz para negociar su llegada.

Qué falta para que Mauro Icardi juegue en la Lazio Por eso, la dirigencia retomó el diálogo con el representante de Icardi para conocer sus pretensiones y evaluar si pueden convertir el deseo en realidad. El acuerdo económico tendrá que cerrar para que la operación pueda avanzar.

A su vez, hay una pieza que puede llegar a resolver el rompecabezas. Es que el club también tiene previsto hablar con Gennaro Gattuso, quien tendrá que dar su opinión. La postura del entrenador será clave para definir si la Lazio acelera o si vuelve a guardar el teléfono.