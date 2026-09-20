La inesperada confesión sobre Mastantuono: el club que quiso ficharlo y lo sigue desde River

El argentino estuvo en la mira de un importante equipo europeo antes de concretar su llegada al fútbol español.

Franco Mastantuono estuvo en los planes de otro importante club europeo antes de consolidar su llegada al Real Madrid. El Napoli siguió de cerca al argentino cuando todavía jugaba en River y posteriormente mantuvo conversaciones para intentar incorporarlo, según reveló su director deportivo, Giovanni Manna.

“Nosotros seguimos a Mastantuono cuando estaba en River. Necesitábamos crear un grupo de jugadores. Este año hablamos con él; el Real Madrid pidió determinadas condiciones y, para un club como el Napoli, en este momento no resulta viable”, contó Manna a DAZN antes del partido entre Fiorentina y Napoli.

La confesión sobre Mastantuono Manna también destacó las condiciones futbolísticas del argentino, aunque descartó que el club pudiera avanzar en la operación. “A pesar de que es un jugador muy bueno”, señaló el director deportivo, el Napoli no estaba en condiciones de afrontar el fichaje bajo los términos solicitados.

Mastantuono despertó el interés de distintos clubes europeos durante su etapa en River y finalmente fue transferido al Real Madrid en junio de 2025. El conjunto español lo incorporó desde el club de Núñez y luego decidió cederlo a Fiorentina para la actual temporada.

Franco Mastantuono durante su etapa en River, antes de dar el salto al fútbol europeo. El presente del argentino en Fiorentina El argentino viene de protagonizar una actuación destacada con Fiorentina. En la última jornada, convirtió tres goles frente a Venezia y le dio al equipo su primera victoria del campeonato después de un comienzo irregular.