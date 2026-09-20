Colapinto ya está entre los argentinos que más puntos sumaron en la Fórmula 1: quiénes lo superan

Su registro en la máxima categoría ya lo ubica en una posición que comparte con pilotos históricos del automovilismo nacional.

Colapinto es uno de los ocho argentinos que lograron sumar puntos en la historia de la Fórmula 1.

Desde que Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1, su nombre comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en la historia de los pilotos argentinos en la categoría. Después de 41 Grandes Premios, el piloto de Pilar acumula 32 puntos y ya dejó atrás a tres históricos representantes nacionales en la tabla acumulada.

Colapinto se convirtió en 2024 en el octavo argentino en conseguir puntos en la Fórmula 1. Su primer resultado puntuable llegó en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando terminó octavo con Williams y obtuvo cuatro unidades. Luego sumó un punto en el Gran Premio de Estados Unidos de ese mismo año.

Este 2026, ya como piloto de Alpine, amplió considerablemente esa cifra. Sumó un punto en China, seis en Miami, ocho en Canadá, uno en Barcelona, dos en Gran Bretaña, uno en Bélgica, dos en Italia y seis en el Gran Premio de España disputado en el Madring. De esa manera llegó a 27 puntos en la temporada y 32 en su carrera.

Franco Colapinto acumula 32 puntos en sus primeras 41 carreras en la Fórmula 1. Instagram @F1 Colapinto ya superó a tres históricos Con esta acumulación de puntos, Colapinto escaló hasta el cuarto lugar entre los argentinos que más unidades consiguieron en la Fórmula 1. Por delante aparecen Carlos Reutemann, Juan Manuel Fangio y José Froilán González, mientras que el piloto de Alpine ya superó a Roberto Mieres, Carlos Menditéguy y Onofre Marimón.

Reutemann conserva el primer lugar con 310 puntos en 146 carreras, mientras que Fangio aparece con 277,64 unidades y Froilán González con 77,64. Se trata de registros construidos bajo sistemas de puntuación diferentes a los actuales, por lo que la comparación debe entenderse como un registro histórico de unidades obtenidas y no como una equivalencia directa entre épocas.