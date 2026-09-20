Huracán lanzó dos fuertes cargadas tras vencer a River: el zafado chiste con Morena Beltrán

Tras la victoria en el Monumental, los festejos del Globo continuaron en redes con mensajes que no pasaron inadvertidos.

Huracán se impuso 2-1 ante River Plate en el Monumental y celebró la victoria también fuera de la cancha. Después del partido, la cuenta oficial del Globo publicó varios mensajes en redes sociales con referencias al equipo de Núñez y a algunos de sus protagonistas.

Uno de ellos estuvo relacionado con los jugadores que fueron apartados del plantel de River y permanecieron entrenando en el predio de Cantilo. Tras el triunfo, Huracán publicó una foto en X acompañada del texto “No me la container”, en un juego de palabras con la expresión “no me la contés”.

Huracán se impuso ante River y utilizó sus redes para celebrar el triunfo. El mensaje fue utilizado como una cargada al conjunto millonario a partir de aquella situación que involucró a futbolistas del plantel durante los últimos meses. Actualmente, ya no queda ningún jugador apartado en el predio, pero el episodio fue retomado por el CM del Globo después de la victoria.

El chiste con Morena Beltrán El segundo posteo tuvo como protagonista a Lucas Blondel, autor del segundo gol de Huracán. La cuenta oficial del club publicó una imagen del lateral junto con la frase “Se comió a Beltrán”.

El mensaje aprovechó el doble sentido del apellido Beltrán: por un lado, en referencia a la periodista Morena Beltrán, pareja de Blondel; y por otro, al arquero de River, Santiago Beltrán, a quien el lateral le convirtió el 2-1 definitivo.