Ponzio justificó una polémica decisión tras la caída de River y tiró un palito por el planteo de Huracán

Luego de perder su invicto como DT, Leonardo Ponzio admitió los errores que cometió el Millonario y explicó qué debe mejorar tras el parate por la fecha FIFA.

La dura derrota ante Huracán, que estiró su tremenda racha en el Monumental, golpeó y mucho a un River que venía en pleno despegue después de tres triunfos al hilo. El 1-2 dejó al Millonario afuera de los puestos de clasificación a los playoffs y lo alejó de la pelea por la tabla anual o, más bien, de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Qué dijo Leonardo Ponzio tras su primera derrota como DT de River Por eso, Leonardo Ponzio se presentó a la conferencia con una bronca imposible de disimular, aunque supo medirse con sus palabras. "El partido creo que el análisis es el que se vio en cuanto a lo que queríamos proponer, a las intenciones que siempre queremos hacer en el Monumental de poder atacar continuamente", analizó el DT en primera instancia.

Luego, se metió de lleno en las chances claras que tuvo River para vencer el arco de un Hernán Galíndez imbatible, y ahí fue cuando una mirada que no pasó inadvertida. "Por momentos estuvimos bien, hubo situaciones de gol. Tuvimos un rival que supo defenderse casi con seis jugadores atrás, se hizo difícil entrar", remarcó el León, poniendo sobre la mesa el juego que salió a proponer el equipo de Diego Martínez. No obstante, enseguida dejó en claro que: "Hay cuestiones por corregir".

Leonardo Ponzio, sobre el planteo de Huracán en el Monumental. Video: DSports Ponzio también enfatizó en el tiempo que habrá que esperar para tomarse revancha, dado a que el calendario marca que el Millonario volverá a jugar el miércoles 7 de octubre, cuando visite a Sarmiento de Junín, producto de la fecha FIFA. "El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar 21 días una derrota. Pero te fortalece para trabajar. Me caracteriza lo que se vio: un River donde todos atacan y todos defienden y el protagonismo se lo lleven todos, que uno juegue para el otro", sostuvo.