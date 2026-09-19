Con el foco en el golazo de un ex Boca, los despiadados memes de la derrota de River ante Huracán

River Plate sufrió un golpe inesperado en el Monumental: perdió 2-1 con Huracán , se quedó sin el invicto de Ponzio y terminó con dos lesionados. Como era de esperarse, la bronca y la ironía de los hinchas aparecieron rápido en las redes con los despiadados memes de la derrota del Millonario.

Uno de los focos estuvo puesto en los dos cambios obligados por lesión que sufrió River, con las salidas de Almada y Andrada, y en el gol de Cortés que dejó descolocado a Beltrán en el primer tiempo. Después, toda la atención se la llevó Hernán Galíndez, figura con varias atajadas clave, mientras que en el complemento el golazo de Lucas Blondel terminó de encender las redes. Y como siempre, los hinchas de Boca no se perdieron la oportunidad y se sumaron al desfile de memes contra el Millonario.