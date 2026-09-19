River cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental y dejó el invicto de Leonardo Ponzio como DT

River, que había ganado tres partidos con el DT interino, sufrió una dura e impensada derrota como local frente al Globo, que ganó con un golazo de Blondel.

Festeja Huracán. El Globo volvió a ganar en el Monumental y extendió su racha positiva ante River como visitante.

Lo que parecía otra noche de consolidación se terminó en un baldazo de agua fría. River Plate, que llegaba con tres victorias al hilo desde que Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino tras la salida de Coudet, cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental y perdió el invicto. El Globo, con un golazo del ex Boca Lucas Blondel, le amargó la fiesta al Millonario.

Los goles para que Huracán le ganara al Millonario fueron de Óscar Cortés a los 9 minutos del partido, tras un centro desde la izquierda que se metió en el arco de Santiago Beltrán, y Lucas Blondel a los 35 del complemento con un remate desde fuera del área; mientras que Tomás Galván descontó para el equipo de Núñez con un remate desde la media luna del área.

El partido no empezó bien para River, ya que a los 6 minutos Thiago Almada salió lesionado, y enseguida -tras una pelota parada por la izquierda-, el colombiano Cortés tiró un centro que sobrepasó a todos en el área, ingresando al arco de Santiago Beltrán, para abrir el marcador.

Huracán se puso 1-0 ante River en el Monumental Cortés puso el 1-0 de Huracán ante River ESPN A los 36, se sumó una nueva preocupación por otra salida por problemas físicos, la de Tobías Andrada, pero el local comenzó a llegar al área rival. De hecho, el arquero Hernán Galíndez realizó un tapadón al ángulo tras un remate preciso de Ángel Correa desde un tiro libre.

En el complemento, Driussi convertía el empate, pero el asistente levantó la bandera por offside de Gonzalo Montiel; posteriormente River consiguió, ahora sí, la igualdad en el Monumental a través de un golazo de Galván con un remate desde la media luna del área, al ángulo derecho de Galíndez.