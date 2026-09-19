La picante advertencia para River de Diego Martínez, DT de Huracán, a horas de ir al Monumental

Diego Martínez habló en la previa del duelo contra River y destacó una característica del equipo de Leonardo Ponzio que tratará de aprovechar en su favor.

River Plate recibirá este sábado a Huracán en el Monumental desde las 19 horas por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tratará de conseguir su cuarto triunfo consecutivo para reafirmar su levantada, establecerse en la zona de playoffs y ponerse a tiro de los puestos de clasificación a Copa Libertadores por Tabla Anual.

Enfrente tendrá a un Globo que transita un andar irregular en el campeonato, pero que viene de ganar el pasado fin de semana ante Racing, por lo que llega a Núñez con la confianza renovada. En ese sentido, Diego Martínez, DT quemero, se mostró confiado de que puede hacerle frente al Millonario en sus casa e incluso obtener un buen resultado.

Diego Martínez palpitó el duelo contra River Huracán cayó 2-1 ante River en Parque Patricios la última vez que se enfrentaron por la fecha 10 del Apertura 2026. Fotobaires "Los partidos en los que aparecen espacios para aprovechar, por nuestras características los podemos explotar más", apuntó el Gigoló en la previa del encuentro en conferencia de prensa. "Así como hicimos el domingo ante Racing, deberíamos intentar ante cada planteo que se nos presenta enfrente imponernos y ser superiores", remarcó.

A su vez, destacó las fortalezas del rival: "River viene en buen estado de forma, con buen funcionamiento y obteniendo resultados. Tenemos que focalizarnos en su juego interno e interpretar los espacios". Aun así, dejó en claro que no son invencibles: "Como es un equipo con un planteo propositivo, también concede espacios, nosotros trataremos de aprovecharlos con ataques organizados y transiciones ofensivas", advirtió Martínez.