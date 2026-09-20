Video: el exabrupto de Otamendi en una nota con la TV tras la dura caída de River ante Huracán

El defensor habló apenas terminó el partido y dejó en evidencia su bronca por lo ocurrido en el Monumental.

River Plate cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental, en un partido en el que tuvo situaciones para conseguir otro desenlace. Después del encuentro, Nicolás Otamendi analizó el rendimiento del equipo y apuntó especialmente a las dos acciones que terminaron en los goles del Globo.

“En dos pelotas de mierda nos convierten y tiran todo lo que hicimos…”, expresó el defensor en diálogo con la televisión, en una definición que reflejó su disconformidad con el desarrollo del partido. El capitán de River reconoció que el equipo tuvo oportunidades y sostuvo que buscó hasta los últimos minutos.

“El fútbol son resultados, generamos situaciones, fuimos para adelante en el desempeño de llegar al arco rival, pero así y todo generamos hasta lo último con grandes chances de querer convertir. En dos pelotas de mierda nos convierten y tira todo lo que hicimos”, explicó Otamendi después del 2-1 ante Huracán.

El exabrupto de Otamendi en una nota con la TV tras la dura caída de River ante Huracán La autocrítica de Otamendi tras la derrota El defensor también destacó la actitud de River para continuar buscando el empate cuando Huracán consiguió ponerse en ventaja. "River intentó empatarlo hasta el final, somos conscientes de que teníamos que llegar con posibilidades, pero lamentablemente el resultado no fue el que queríamos”, señaló el capitán, quien puso el foco en la diferencia entre las situaciones generadas y el resultado que finalmente quedó reflejado en el marcador.

Para Otamendi, la caída dejó como principal aspecto negativo la imposibilidad de transformar las oportunidades en goles. El defensor reconoció el peso del resultado, aunque también remarcó el intento del equipo de mantenerse en partido hasta el cierre.