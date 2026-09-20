El arbitraje del fútbol argentino quedó en el centro de la discusión y Juan Sebastián Verón se refirió a los cuestionamientos de Nicolás Russo y Daniel Vila . El presidente de Estudiantes puso el foco en el momento y la forma en que ambos dirigentes plantearon sus reclamos, luego de que trascendiera una versión sobre un posible cambio en la conducción del área.

“Me parece medio raro por cómo se plantea y también por quién lo pide o por cómo se pide”, sostuvo Verón al ser consultado sobre esa posibilidad. La pregunta surgió a partir de una versión que indicaba que podía modificarse la conducción del arbitraje , algo que el dirigente reconoció haber visto.

La conversación derivó entonces hacia los nombres de Russo y Vila , señalados durante la entrevista como quienes habían planteado el pedido. Verón no cuestionó la gestión de ambos al frente de sus clubes, pero sí marcó diferencias con el momento y la manera en que expusieron sus reclamos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista de Ariel Senosiain para La Nación, en la que el presidente de Estudiantes fue consultado específicamente por los cuestionamientos al arbitraje . En ese diálogo, Verón explicó su posición y apuntó a lo que consideró una contradicción en el planteo de los dirigentes.

“Porque por un lado te pide, no, porque estas cosas hay que discutirla adentro, pero esos mismos que lo dicen salen diciendo que hay que cambiar todo el arbitraje me pareció medio fuera de contexto”, señaló.

El dirigente también aclaró que su observación no estaba relacionada con el desempeño de Russo y Vila como presidentes de sus respectivas instituciones. “Bueno, mirá, yo no dudo de la gestión de los dos clubes. De hecho, han evolucionado, los dos clubes han evolucionado mucho. Sí me parece el momento, el contexto, cómo se dio, cómo lo dijeron”, explicó.

Los palazos de la Bruja Verón a Daniel Vila y Nicolás Russo por sus críticas al arbitraje

Verón volvió sobre esa cuestión al referirse a las diferencias que, según su mirada, aparecen entre algunos discursos dirigenciales y las decisiones posteriores. “Porque, bueno, en un momento también, viste, hablan y después se desdicen y hablan una cosa y después hacen otra”, remarcó durante la entrevista.

Qué dijo Verón sobre una posible reforma

Consultado sobre un eventual cambio en la conducción del arbitraje, Verón no descartó la posibilidad, aunque puso una condición vinculada con el objetivo que debería tener una modificación. “Te repito, si es para que mejore el arbitraje, mejore todo, que lo veo difícil, bueno, bien”, sostuvo.

En ese sentido, su planteo fue más amplio que el posible reemplazo de una autoridad. Verón consideró que una mejora del arbitraje debería contemplar distintos aspectos del funcionamiento del sistema, entre ellos la conducción de los partidos, el uso del VAR y los criterios aplicados por los árbitros. “El cambio es mucho más profundo que reemplazar a una persona por otra. El arbitraje tiene que modernizarse”, sostuvo el presidente de Estudiantes.