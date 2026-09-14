Radiografía de los árbitros de la Liga Profesional: quién es el más "localista", y el menos

Un informe del sitio de estadísticas Data Moroni dejo conclusiones de todo tipo al relevar el desempeño de los árbitros de la Liga Profesional de Fútbol durante la temporada en curso, tomando como referencia el resultado de cada partido según la condición de localía de los equipos.

De esta manera, se podría determinar con mayor exactitud quién sería el juez más “localista” de primera división , y quién tiene un historial más parejo más allá de ese parámetro.

Y luego de otra fecha con polémicas y decisiones arbitrales que ponen en tela de juicio el presente que atraviesan quienes imparten justicia en el fútbol argentino , la estadística y el número frío permiten poner un manto de claridad ante tanta oscuridad.

El informe se elaboró mediante un listado con los árbitros con más partidos dirigidos durante la actual temporada de la Liga Profesional, y los resultados que se dieron en cada uno de los encuentros.

Según el relevamiento, publicado este fin de semana, el árbitro de primera división que dirigió más partidos con triunfos de los equipos locales es Pablo Echavarría , quien condujo 19 juegos este año con 10 triunfos del anfitrión (53%), 7 empates y apenas 2 éxitos visitantes.

Pablo Echavarría, el referee más "localista" según las estadísticas. NA

En ese ítem de "localistas" lo siguen Andrés Gariano, quien está en el ojo de la tormenta tras el polémico Atlético Tucumán-River, con un total de 11 victorias locales, un empate y 7 visitantes, y Sebastián Zunino, con un récord de 11, 5 y 6.

Los “visitantes ilustres”

Del otro lado del mostrador, con más partidos dirigidos con mayor cantidad de victorias de los visitantes, lidera Nazareno Arasa, con 23 encuentros jugados en el año y apenas 4 éxitos locales, con 8 igualdades y 11 victorias de los visitantes, siendo el único juez del torneo en donde ganaron más los de afuera que los de adentro.

Más allá de la polémica en Riestra-Vélez, con Arasa casi nunca ganaron los locales. Fotobaires

Detrás aparecen Pablo Dóvalo, con 6 triunfos de los anfitriones, 3 pardas y 10 forasteros, y Hernán Mastrángelo, con un registro de 5, 3 y 8.

En total, sin contar los partidos de esta última fecha, por el torneo local se jugaron entre Apertura y Clausura un total de 375 partidos, con 162 victorias de los locales, 110 empates y 103 de los visitantes.

¿Casualidad o causalidad?

El sitio que armó el informe destacó que "esto describe resultados, no explica causas ni evalúa fallos arbitrales. Son muestras de entre 16 y 23 partidos, útiles para detectar patrones y ponerlos en contexto".

Y agregaron: "¿causalidad o casualidad en algunos casos?". En fin.