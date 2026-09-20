¿Juega Enzo Pérez? Deportivo Maipú busca ganarle a un candidato para seguir con chances de reducido: horario, formación y TV

El Cruzado quiere asegurarse un lugar en los puestos de reducido y va ante Gimnasia de Jujuy, un rival de peso. Todos los detalles.

El Deportivo Maipú se desinfló tras ganarle a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte. El Cruzado después le ganó a Quilmes, pero sacó 2 de los últimos 9 puntos y está octavo pasando a los playoffs, pero se encuentra al límite. Por eso este domingo desde las 16:30 ante Gimnasia de Jujuy, los de Mariano Echeverría buscarán subir puestos y ganar aire en la clasificación.

El Cruzado vuelve a calle Vergara para ganar ante su gente y va a volver a contar con Juan Pablo Gobeto que vuelve de un esguince de rodilla. Así y todo no está garantizado que sea titular, pero es una buena noticia pensando en el plantel corto que tiene Echeverría. Después no hay otras dudas y Enzo Pérez tendrá la compañía de Bonfigli, Saccone y Lisandro Cabrera en ataque.

Maipú se complicó solo, ya que sacó 2 de los últimos 9 puntos ante rivales que están peleando en la parte baja de la zona B. Gimnasia de Jujuy es uno de los animadores del torneo, es candidato y está segundo a un punto del puntero Tristán Suárez y viene a Mendoza a sumar de a 3 para escalar a lo más alto. Quedan 7 fechas y todos los partidos de la Primera Nacional definen cosas. El Botellero quiere dar un paso más en su objetivo de meterse en los octavos de final.

Probables formaciones Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Brian Orosco, Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Guillermo Cosaro, Joaquín Varela, Emiliano Endrizzi; Franco Camargo, David Gallardo, Francisco Maidana; Francisco Molina, Mauro Cachi y Octavio Bianchi. DT: Hernán Pellerano.