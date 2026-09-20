Boca quiere seguir de racha y visita a San Lorenzo en un clásico caliente: hora y cómo ver en vivo

El Boca de Arruabarrena quiere seguir extendiendo su buen presente y visita al Ciclón del Gallego Insua en el Nuevo Gasómetro en un clásico picante.

Boca Juniors visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de extender su gran invicto.

El encuentro, que está programado para las 14:45, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, más conocido como el Nuevo Gasómetro y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Boca quiere seguir extendiendo su buen presente Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que acumula un gran invicto de 13 partidos que le permite mantenerse con vida en todas las competencias.

FotoBaires En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena están quintos en la Zona A con 14 unidades y además pelean en la tabla anual por el título de Campeón de Liga. A su vez, en la Copa Argentina están en cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con Racing, mientras que en la Copa Sudamericana consiguieron el boleto a las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.

San Lorenzo quiere cortar la mala racha en los clásicos San Lorenzo, por su parte, afrontará su segundo partido con Rubén Darío Insua como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el “Gallego” debutó el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.