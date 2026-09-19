Boca estuvo a punto de comprarlo por US$ 5.000.000 y ahora deberá enfrentarlo en la semi de la Sudamericana

El futbolista que en su momento Riquelme buscó para Boca terminó recalando en Vasco da Gama, donde hoy es titular pese a que le costó y mucho la adaptación.

Marino Hinestroza pudo haber sido jugador de Boca. De hecho, parecía todo cerrado para que se diera su llegada a principios de 2025. Pero la historia dio un giro inesperado, apareció Vasco da Gama y el extremo colombiano terminó en Brasil. Ahora, varios meses después, el destino volverá a ponerlos frente a frente: será rival del equipo argentino en las semifinales de la Copa Sudamericana.

La novela tuvo capítulos de todo tipo. El Xeneize había llegado a un acuerdo con el futbolista y existía optimismo en la dirigencia de Juan Román Riquelme para cerrar la operación en US$ 5.000.000 por la totalidad de su pase. La idea era que se presentara el 2 de enero en Ezeiza para comenzar la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Sin embargo, las negociaciones con Atlético Nacional se fueron complicando y el pase terminó cayéndose.

En medio de esos idas y vueltas, Vasco aceleró las gestiones y terminó comprando a Hinestroza por US$ 6.000.000. “Vine para acá porque sentí que fue el equipo que más quiso que me pusiera su camiseta", explicó el futbolista el día de su presentación oficial, una frase que retumbó en los pasillos de la Bombonera.

Marino Hinestroza con la camiseta de Vasco da Gama. Foto: @VascodaGama El momento de Marino Hinestroza en Vasco da Gama, el próximo rival de Boca en la Sudamericana Su presente en el Brasileirao, sin embargo, estuvo lejos de ser el esperado. En sus primeros 29 partidos apenas fue titular en siete oportunidades y todavía no consiguió marcar su primer gol en el fútbol brasileño. Una adaptación que le costó y que lo dejó con un papel secundario durante el primer semestre del año.

No obstante, la situación de Hinestroza empezó a cambiar en los últimos meses. ¿El motivo? El entrenador portugués Pedro Emanuel asumió en Vasco, le dio mayor protagonismo y el colombiano respondió con creces.