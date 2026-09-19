El posteo que Boca le dedicó a Leonel Flores tras ser convocado a la Selección argentina por primera vez

Leonel Flores fue citado por Scaloni a apenas dos meses de su debut en Primera y el club lo felicitó públicamente por su llegada a la Selección Mayor.

Hace apenas dos meses, Leonel Flores comenzaba a dar sus primeros pasos en la Primera de Boca. Este sábado, el delantero recibió una noticia que representa otro salto gigante en su corta carrera: Lionel Scaloni lo convocó a la Selección argentina para los próximos amistosos.

Boca no tardó en hacerse eco de la citación y utilizó sus redes sociales para celebrar el momento. “Leonel Flores: DE SELECCIÓN”, publicó el club, acompañado por una fotografía del juvenil con la camiseta azul y oro. “El delantero hecho en Boca Predio fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. ¡Vamos Leo!”, agregó la institución.

El posteo que Boca le dedicó a Leonel Flores tras ser convocado a la Selección argentina Leonel Flores:



El delantero hecho en Boca Predio fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín



¡Vamos Leo! pic.twitter.com/jdFoRF5xnY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 19, 2026 La imagen elegida por Boca mostró al futbolista de espaldas, con su apellido sobre la camiseta, en una clara señal de orgullo por uno de los últimos talentos surgidos de sus divisiones formativas. En cuestión de meses, Flores pasó de Reserva a Primera y ahora tendrá la posibilidad de compartir entrenamientos con el plantel de la Selección Mayor.

La particularidad de la convocatoria de Flores a la Selección La convocatoria, además, tiene una particularidad que beneficia directamente a Boca. Según informó la AFA, Flores y Tomás Palacios, de Estudiantes, se entrenarán en el predio de Ezeiza, pero serán liberados para disputar los compromisos correspondientes con sus clubes antes de volver a ponerse a disposición de Scaloni.