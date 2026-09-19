La Selección argentina Sub 19 venció 1-0 a Uruguay y sigue con vida en los Juegos Suramericanos

Con un gol de Franco Domínguez, la Selección argentina comandada por Placente se impuso 1-0 ante la Celeste y sumó sus primeros tres puntos.

La Selección argentina le ganó 1-0 a Uruguay por la segunda fecha de los Juegos Suramericanos.

La Selección argentina Sub-19 consiguió este sábado una victoria fundamental en los Juegos Suramericanos 2026. Después del traspié sufrido ante Paraguay en el debut, el equipo dirigido por Diego Placente se impuso 1-0 ante Uruguay en el estadio Marcelo Bielsa y sumó tres puntos que le permiten recuperar terreno en el Grupo B. Franco Domínguez, a los 28 minutos del segundo tiempo, fue el encargado de marcar el único gol del encuentro.

La jugada que terminó con la ventaja argentina nació por el sector izquierdo. Facundo Jainikoski levantó la cabeza y envió un centro preciso hacia el corazón del área, donde apareció Domínguez para anticiparse al arquero uruguayo y conectar un cabezazo que terminó en el fondo del arco. De esta manera, los futbolistas de Argentinos Juniors y Estudiantes se combinaron para darle al conjunto nacional un triunfo clave.

El gol de Facundo Domínguez para el triunfo de Argentina ante Uruguay X @SC_ESPN El partido también tuvo una presencia especial en las tribunas. Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala estuvieron en uno de los palcos del Coloso del Parque siguiendo de cerca el encuentro. El cuerpo técnico de la Selección Mayor aprovechó la jornada para observar a los juveniles, a pocos días del comienzo de una nueva triple fecha FIFA para la Albiceleste.

La victoria resultó especialmente importante porque Argentina había comenzado el torneo con una derrota 2-1 frente a Paraguay. Con una fecha por disputarse, el equipo de Placente volvió a meterse en carrera y ahora tendrá la posibilidad de definir su clasificación en el último compromiso de la fase de grupos.