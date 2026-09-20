Godoy Cruz juega ante Deportivo Morón un partido trascendental por el ascenso: horario, formaciones y TV

El Tomba ha ganado 8 partidos de los últimos 10 y este domingo tiene una final ante Morón que actualmente es el puntero de la zona.

Godoy Cruz tuvo muchos altibajos en el campeonato, pero este domingo tiene una gran posibilidad de sumarse de lleno a la pelea por el primer puesto ante el Deportivo Morón. El partido se jugará a las 15 en Buenos Aires bajo el arbitraje de Franco Acita.

El Tomba ganó 8 de sus últimos partidos, viene de ganarle a Colón de Santa Fe y y de ganar este domingo quedará a 3 puntos de Morón con 18 en juego. Por eso es una gran oportunidad y también una obligación pensando en el primer puesto que da cupo a una final con el líder de la zona B para quedarse con el campeonato y el primer ascenso a la Primera División.

Pablo De Muner va a contar para este domingo con su mejor jugador y el goleador del campeonato. Martín Pino cumplió la suspensión contra el Sabalero y volverá al equipo titular. El que no llega es Gastón Gil Romero, que se encuentra con molestias tras una distensión. Si bien Santiago Martínez, que ganó mucho protagonismo en los últimos partidos, no se entrenó al 100% en la semana, el saber que es una final hace que el DT lo arriesgue pese a algunas molestias.

El rival Deportivo Morón es dirigido por Walter Otta, viene de ganarle 2-1 a Racing de Córdoba en Nueva Italia y su figura es Franco Fagundez (tiene 14 goles), delantero de 27 años. En el campeonato ganó 16 partidos de 29 y como local no ha perdido en el torneo.

Probables formaciones Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñíguez, Leonel Cardozo, Francisco Flores, Joaquín Livera; Mauro Burruchaga, Santiago Kubisyn, Gonzalo Berterame, Franco Fagundez, Mariano Bittolo y Mateo Levato. DT: Walter Otta.