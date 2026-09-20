Directo al Puskas: el impactante gol de chilena de Miguel Borja para un doblete salvador para el América

El América encontró en Miguel Borja una de las claves de su reacción ante Chivas. El delantero colombiano convirtió dos goles en apenas tres minutos durante el segundo tiempo, incluido un remate de chilena que se destacó entre las principales acciones del clásico mexicano.

La primera anotación se produjo a los 71 minutos. Brian Rodríguez recibió el balón y envió un centro hacia el área, donde apareció Borja para anticipar la trayectoria. El atacante, de espaldas al arco, se elevó y conectó una chilena que terminó dentro del arco de Chivas.

La jugada significó el primer tanto del colombiano en el partido, pero su participación no terminó allí. Tres minutos más tarde, a los 74', Henry Martín habilitó a Borja, quien volvió a encontrar el arco y completó su doblete para el América.

Con las dos anotaciones frente a Chivas, Borja alcanzó los tres goles en sus primeras dos presentaciones con el Club América . El atacante había convertido previamente en su debut y volvió a aparecer en el marcador en uno de los partidos de mayor relevancia para su nuevo equipo.

El segundo gol llegó luego de una combinación con Henry Martín y confirmó la rápida incidencia del colombiano desde su llegada al conjunto mexicano. En el Clásico Nacional, además, sus dos intervenciones ofensivas se produjeron en un intervalo de apenas tres minutos.

Doblete de Borja en el América-Chivas

La chilena que se destacó en el Clásico Nacional

El primer tanto fue el más llamativo de la noche por el recurso utilizado por Borja. El centro de Brian Rodríguez encontró al colombiano dentro del área y el delantero optó por una definición de espaldas al arco, con una chilena que sorprendió al arquero de Chivas.

La acción rápidamente se convirtió en una de las imágenes destacadas del encuentro y puso el foco sobre el atacante colombiano, que en pocos minutos pasó a ser uno de los protagonistas del partido. Con su doblete, además, Borja extendió su comienzo goleador con el América a tres tantos en dos encuentros.

El golazo de Borja de chilena