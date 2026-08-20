Miguel Borja, ex River, es refuerzo de otro grande de América tras un breve paso por el Al-Wasl

Miguel Borja tiene nuevo destino. El delantero colombiano, exjugador de River Plate , fue anunciado este jueves como refuerzo del América de México para disputar el torneo Apertura 2026. A sus 33 años, el atacante regresa al fútbol americano después de una breve experiencia en Emiratos Árabes Unidos, luego de coquetear con Boca Juniors .

El colombiano llega procedente del Al-Wasl, club al que se incorporó en enero de este año y con el que disputó 16 partidos. Durante ese período, Borja convirtió ocho goles y ahora afrontará un nuevo desafío en uno de los equipos más importantes de la Concacaf.

Borja tuvo una etapa destacada en River Plate entre 2022 y 2025, aunque el final fue con cuestionamientos de la hinchada millonaria y pérdida del puesto con la vuelta de Marcelo Gallardo. Más allá de eso, con el conjunto de Núñez consiguió un título de liga y una Supercopa, además de consolidarse como una de las principales referencias ofensivas del equipo durante su estadía.

Antes de su llegada al fútbol argentino, el colombiano también tuvo una extensa trayectoria en Sudamérica. En 2021 defendió al Gremio de Brasil y anteriormente había jugado en el Junior de Barranquilla, con el que obtuvo una Superliga de Colombia.

Su paso por el fútbol brasileño también incluyó al Palmeiras, club con el que conquistó el campeonato de Serie A en 2020. Además, consiguió títulos con Atlético Nacional y Santa Fe, ambos de Colombia, donde ganó una Copa y una Superliga, respectivamente.

La carrera profesional de Borja comenzó en 2011 en el Deportivo Cali. Posteriormente pasó por Deportivo Cúcuta, Cortuluá y La Equidad, antes de dar el salto al fútbol europeo para incorporarse al Livorno de Italia en 2013.

Un nuevo desafío en el América

El atacante también cuenta con una extensa trayectoria internacional con la selección de Colombia. Participó en procesos de categorías juveniles desde la Sub-20 y llegó al combinado mayor, con el que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Además, formó parte de los planteles colombianos que participaron en las Copas América de 2021 y 2024. En la primera, Colombia terminó en el tercer puesto, mientras que en la edición de 2024 alcanzó la final y terminó como subcampeona.

De acuerdo con los registros de su carrera, Borja acumula 552 partidos entre clubes y selección, con 225 goles y 42 asistencias. Ahora buscará ampliar esos números con la camiseta del América.

Miguel Borja continuará su carrera en el fútbol mexicano. Instagram @clubamerica

El América, dirigido por Guillermo Almada, llega al quinto capítulo del Apertura 2026 como líder del campeonato, con 10 puntos obtenidos en cuatro jornadas. Este viernes visitará a Juárez por la quinta fecha, en un torneo en el que el conjunto mexicano buscará aprovechar el aporte de su nuevo goleador.