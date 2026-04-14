El llamativo comentario de Miguel Borja al recordar sus 62 goles en River: "¿Los venden en el Coto de Ezeiza?"

Miguel Borja, que no se fue bien de River, respondió con ironía a un posteo que saca a relucir su faceta goleadora durante su paso por Núñez.

A casi tres meses de su salida de River, Miguel Ángel Borja volvió a quedar en el centro de la escena por un comentario en redes que no pasó desapercibido. Fiel a su estilo, el delantero colombiano apeló a la ironía para recordar su paso por el club de Núñez.

Todo se originó a partir de una publicación que repasaba a los máximos goleadores del club en el siglo XXI. Allí, el colombiano aparece segundo con 62 tantos, solo por detrás de los 111 de Fernando Cavenaghi. Fue entonces cuando el Colibrí decidió intervenir con una respuesta que no tardó en viralizarse.

“¿Será que esos 62 pepinelis los venden en el Coto de Ezeiza? Ambuaaaa”, posteó Borja, junto con un emoji con la lengua afuera y un guiño. El mensaje, en tono burlón, fue leído como una especie de reivindicación personal. Si bien sus números en River fueron importantes, su último año estuvo marcado por un bajón en el rendimiento que generó un quiebre en su relación con los hinchas.

Sacó chapa: el comentario de Miguel Borja por sus goles en River El comentario de Borja en redes, en un posteo que recuerda que es el 2° máximo goleador de River en el Siglo XXI. El comentario de Borja en redes, en un posteo que recuerda que es el 2° máximo goleador de River en el Siglo XXI. Ese contexto fue clave para entender su salida en diciembre, cuando Marcelo Gallardo le comunicó que ya no iba a tenerlo en cuenta y la dirigencia optó por no renovarle el contrato. Tras quedar libre, su nombre sonó con mucha fuerza en Boca, que intentó tentarlo para dar el salto de vereda. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el colombiano optó por continuar su carrera lejos del país.