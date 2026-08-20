De Mendoza a figura de la Libertadores: la historia del mendocino Juan Pablo Cozzani, el héroe de Platense

Juan Pablo Cozzani volvió a escribir una página importante de su carrera y, una vez más, el nombre de Mendoza quedó asociado a una gran noche del fútbol argentino.

El arquero fue protagonista de la clasificación de Platense a los cuartos de final de la Copa Libertadores , después de una interminable definición por penales ante Coquimbo Unido. Primero convirtió su remate para mantener con vida al Calamar y luego se transformó en héroe al detener el disparo que selló el pase entre los ocho mejores del continente.

Pero detrás de esa escena internacional hay una historia profundamente mendocina.

Cozzani nació en Guaymallén y comenzó a construir su camino en el fútbol de Mendoza desde muy chico. Sus primeros pasos fueron en el fútbol infantil y luego pasó por diferentes instituciones de la provincia hasta llegar a Gimnasia y Esgrima .

Con apenas 13 años realizó una prueba en Lanús y quedó incorporado a las divisiones inferiores del Granate. Allí completó buena parte de su formación y también tuvo la posibilidad de integrar procesos de Selección Argentina Sub 23 .

Sin embargo, el salto al fútbol profesional llegaría lejos de su provincia. En 2020 fue cedido a San Martín de San Juan, donde comenzó a sumar sus primeros partidos como profesional.

Después de esa experiencia, el fútbol lo volvió a llevar a Mendoza.

Cozzani y un paso histórico. EFE

Deportivo Maipú, el trampolín

Cozzani regresó a su provincia y encontró en Deportivo Maipú el lugar que necesitaba para consolidarse.

En el Cruzado disputó 70 partidos entre 2022 y 2023 y fue una pieza importante de una campaña que llevó al equipo a pelear por el ascenso a Primera División.

Ese paso por Maipú terminó siendo determinante. Sus actuaciones llamaron la atención de Platense, que en 2024 decidió incorporarlo a préstamo. El arquero rápidamente se ganó un lugar y terminó convirtiéndose en una pieza fundamental del Calamar.

Platense luego adquirió el 60% de su ficha y extendió su contrato hasta 2028, una señal clara de la importancia que había adquirido el mendocino dentro de la estructura del club.

De las canchas mendocinas al escenario más grande

La historia tuvo otros capítulos importantes. Cozzani fue protagonista en la campaña que terminó con Platense campeón y se convirtió en especialista en noches decisivas.

Uno de los antecedentes más recordados fue la definición ante River, cuando le atajó un penal a Sebastián Driussi en el Monumental y ayudó al Calamar a avanzar en una campaña histórica.

Ahora volvió a aparecer en una instancia todavía más grande.

Ante Coquimbo Unido, el mendocino pasó de patear un penal a convertirse en el encargado de detener el remate que podía cambiar la historia. Primero ejecutante, después héroe.

Y lo hizo en una Copa Libertadores que Platense jamás había imaginado protagonizar de esta manera.

Mendoza también festeja con Cozzani

Mientras Cozzani disfruta de otra noche inolvidable, en Mendoza su historia se sigue de cerca.

Su familia continúa en la provincia y el arquero mantiene ese vínculo con la tierra donde comenzó todo: las primeras canchas, los primeros guantes, las primeras atajadas y el sueño de llegar al fútbol grande.

Pasaron Guaymallén, Gimnasia, Lanús, San Martín de San Juan y Deportivo Maipú.

El camino fue largo, con préstamos, viajes y momentos en los que tuvo que esperar su oportunidad.

Hoy, aquel arquero mendocino que buscaba hacerse un lugar en el fútbol profesional es uno de los protagonistas de Platense en la Copa Libertadores.

Y mientras el Calamar prepara su próximo capítulo entre los ocho mejores de América, Mendoza vuelve a tener un motivo para mirar hacia el arco y sentirse representada.

Juan Pablo Cozzani, el mendocino que llegó desde abajo y que ahora ataja sueños en la Copa Libertadores.