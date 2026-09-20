El malestar de todo Gimnasia con Riestra tras el empate: "Juegan a tirarla para arriba"
Tras el 0 a 0 en el Víctor Legrotaglie, los jugadores del Lobo apuntaron contra el rival por su forma de juego.
Gimnasia y Esgrima dejó pasar una buena oportunidad de acercarse a la clasificación a los playoffs del torneo Clausura, tras igualar sin goles con Deportivo Riestra, en uno de los partidos de la décima fecha. Luego del encuentro, algunos jugadores del Lobo se expresaron por la forma de juego de su rival de turno.
Con esta igualdad, el conjunto que dirige Darío Franco quedó en el tercer puesto de la zona A, a la espera del resto de la fecha, y cedió algo de terreno en su lucha por clasificarse a la próxima Copa Sudamericana.
Más allá de la bronca por el resultado final, el Mensana logró sostener un largo invicto en condición de local, en donde no pierde desde marzo pasado, cuando cayó ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por la undécima fecha del Apertura.
El malestar de Gimnasia con Riestra
En zona mixta del estadio Víctor Legrotaglie, algunos futbolistas de Gimnasia y Esgrima coincidieron en el análisis del trámite del partido y apuntaron contra la forma de juego del Malevo.
El defensor y capitán Diego Mondino aseguró que “sabíamos que ellos se iban a replegar, que iban a dejar descolgados a dos e iban a jugar a su juego como lo hacen habitualmente. Pero sacamos un punto para seguir sumando y tenemos que seguir”
Por su parte, el mediocampista Brian Andrada fue un poco más allá y admitió que “fue un partido feo, un partido chivo, pero sabíamos que iba a ser así. Riestra juega de esta forma, a tirarla para arriba y a ganar la segunda pelota”.
“Sabíamos que iba a ser un partido aguerrido, que ellos vienen a la guerra, a querer sacarte del partido, pero lo importante es no perder. Nos vamos con mucha bronca porque queríamos dejar los tres puntos en casa”, sentenció el volante mendocino.
Qué pasó con Nahuel Barboza
Tras el partido, el cuerpo médico de Gimnasia informó que el mediocampista Nahuel Barboza presentó un cuadro compatible con conmoción cerebral. El jugador permaneció en observación durante dos horas y se le realizaron los estudios complementarios correspondientes, cuyos resultados fueron normales, sin hallazgos de complicaciones.
El futbolista del Lobo había sufrido un fuerte golpe producto de un choque contra un rival en el primer tiempo, que lo obligó a dejar el campo de juego en el entretiempo. Afortunadamente, fue sólo un susto y el jugador evoluciona favorablemente.