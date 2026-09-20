El malestar de todo Gimnasia con Riestra tras el empate: "Juegan a tirarla para arriba"

Tras el 0 a 0 en el Víctor Legrotaglie, los jugadores del Lobo apuntaron contra el rival por su forma de juego.

Gimnasia y Esgrima dejó pasar una buena oportunidad de acercarse a la clasificación a los playoffs del torneo Clausura, tras igualar sin goles con Deportivo Riestra, en uno de los partidos de la décima fecha. Luego del encuentro, algunos jugadores del Lobo se expresaron por la forma de juego de su rival de turno.

Con esta igualdad, el conjunto que dirige Darío Franco quedó en el tercer puesto de la zona A, a la espera del resto de la fecha, y cedió algo de terreno en su lucha por clasificarse a la próxima Copa Sudamericana.

El goleador de Gimnasia, Agustín Módica, intenta pasar por entremedio de dos defensores de Riestra. Alfredo Ponce Mercado / MDZ Más allá de la bronca por el resultado final, el Mensana logró sostener un largo invicto en condición de local, en donde no pierde desde marzo pasado, cuando cayó ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por la undécima fecha del Apertura.

El malestar de Gimnasia con Riestra En zona mixta del estadio Víctor Legrotaglie, algunos futbolistas de Gimnasia y Esgrima coincidieron en el análisis del trámite del partido y apuntaron contra la forma de juego del Malevo.

El defensor y capitán Diego Mondino aseguró que “sabíamos que ellos se iban a replegar, que iban a dejar descolgados a dos e iban a jugar a su juego como lo hacen habitualmente. Pero sacamos un punto para seguir sumando y tenemos que seguir”