El homenaje que Barcelona le debe a Messi: Laporta confirmó cuándo sería y qué tiene que pasar

Barcelona quiere saldar una cuenta pendiente con Lionel Messi . El presidente de la institución, Joan Laporta , confirmó que el club ya le manifestó al argentino su intención de organizar un homenaje cuando finalicen las obras del estadio, una despedida multitudinaria que buscará compensar la salida que tuvo el futbolista en 2021.

La propuesta todavía no tiene fecha definitiva porque depende de la finalización del nuevo estadio y, fundamentalmente, de la voluntad del propio Messi . Durante la Asamblea General de Delegados, Laporta explicó que la intención es que el reconocimiento pueda realizarse ante una multitud.

“A Messi le dijimos que nos gustaría hacerle un homenaje con el estadio acabado. Estaríamos encantados de hacerlo. El homenaje se lo haremos cuando tengamos el estadio terminado, siempre que él quiera. Espero verlo pronto. Se podría hacer con los casi 105.000 espectadores”, expresó el presidente.

La iniciativa adquiere una dimensión especial por la manera en la que terminó la relación entre Messi y Barcelona . En 2021, después de 17 temporadas en el primer equipo, el argentino dejó la institución sin poder recibir una despedida dentro del campo de juego acorde con su trayectoria.

Ahora, el club pretende que ese reconocimiento tenga como escenario el estadio remodelado. La previsión que manejaba Barcelona apuntaba a que las obras estarían finalizadas en 2028, aunque el calendario del proyecto ha sufrido modificaciones y actualmente el club proyecta completar el estadio a plena capacidad en 2029.

La magnitud del homenaje también está vinculada con la capacidad prevista para el nuevo escenario. Laporta habló de la posibilidad de reunir a casi 105.000 espectadores, en un reencuentro entre Messi y los hinchas del club que marcó buena parte de su carrera.

Lionel Messi dejó Barcelona en 2021 después de 17 temporadas en el primer equipo y como máximo goleador histórico del club. Archivo

La decisión, de todos modos, no depende exclusivamente de Barcelona. El propio Laporta dejó claro que el homenaje se realizará “siempre que él quiera”, por lo que la última palabra estará en manos del futbolista.

La temporada que Messi finalmente no jugó

En su intervención, Laporta también se refirió a una posibilidad que había quedado pendiente después de la salida del argentino. El presidente reconoció que Messi pudo haber disputado una temporada más con Barcelona, aunque finalmente esa alternativa no se concretó. “Hubo la posibilidad de hacer una temporada más con nosotros. No se pudo porque tomó otra decisión”, explicó Laporta durante la Asamblea.

El dirigente no dio más detalles sobre aquella posibilidad, pero su referencia vuelve a poner el foco en uno de los momentos más particulares de la historia reciente del club: la salida de Messi después de una etapa en la que se convirtió en el máximo referente de la institución.

Laporta, además, cerró su intervención con un mensaje de reencuentro: “Estaremos enormemente felices de rendirle un homenaje. Espero verlo pronto”.

Laporta confirmó el homenaje que Barcelona prepara para Messi

Los números de Messi en Barcelona

La dimensión del homenaje también se entiende a partir de lo que Messi construyó durante sus años en Barcelona. El argentino disputó 778 partidos oficiales, marcó 672 goles, dio 305 asistencias y conquistó 35 títulos. Su palmarés incluye 10 Ligas, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. A nivel individual, ganó seis Balones de Oro, seis Botines de Oro y ocho premios Pichichi.

También dejó marcas que exceden al Barcelona. En 2012 convirtió 91 goles en un año calendario, récord mundial reconocido por el propio club, mientras que sus 672 tantos oficiales lo mantienen como máximo goleador histórico del conjunto catalán.