La particular razón por la que la Liga Profesional analiza postergar la fecha 11 del Torneo Clausura
La Liga Profesional analiza modificar la fecha 11 por los amistosos de la Selección argentina y la despedida de Lionel Messi, prevista para el 6 de octubre.
La Liga Profesional analiza postergar de manera parcial o total la fecha 11 del Torneo Clausura debido a la superposición con los partidos que la Selección argentina disputará durante la próxima fecha FIFA. La jornada está prevista entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, mientras que Sarmiento y River tienen programado su encuentro para el miércoles 7. La definición se conocería en los próximos días.
La situación se generó a partir de la agenda de la Albiceleste, que tendrá tres amistosos en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y luego jugará contra Burkina Faso y Benín, en una serie que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección. La AFA confirmó oficialmente esas fechas y sedes, aunque el encuentro ante Burkina Faso podría trasladarse a la Bombonera.
La fecha que podría modificarse por la Selección argentina
El problema para la Liga Profesional pasa especialmente por la presencia de futbolistas del torneo local en la convocatoria de Scaloni. La Selección contará con jugadores de distintos equipos argentinos y la coincidencia con la fecha 11 podría afectar la programación de varios encuentros. River, por ejemplo, ya sabe que tendrá futbolistas convocados y su partido ante Sarmiento está pautado para el miércoles 7 de octubre.
La situación adquiere una dimensión especial por el último partido de la serie: Argentina recibirá a Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro que marcará la despedida de Messi del seleccionado. La AFA confirmó que la triple fecha tendrá partidos el 30 de septiembre, el 3 y el 6 de octubre, por lo que la agenda de la Liga quedaría prácticamente superpuesta con la actividad de la Albiceleste.
También hay dudas por el amistoso ante Burkina Faso
En paralelo, la AFA analiza un cambio de sede para el partido frente a Burkina Faso. El encuentro estaba anunciado originalmente para el 3 de octubre en el Monumental, pero Boca recibió consultas por la disponibilidad de la Bombonera y distintos medios ya informaron que el escenario podría trasladarse al estadio xeneize. Por ahora, la programación oficial de la AFA todavía mantiene al Monumental como sede.
Así, la Liga Profesional deberá definir en los próximos días si mantiene la fecha 11 tal como estaba programada, si modifica algunos partidos o si directamente posterga toda la jornada. La decisión estará condicionada por la convocatoria de futbolistas del ámbito local y por una fecha FIFA particularmente cargada, que tendrá como cierre el esperado último partido de Messi con la camiseta de Argentina.