La particular razón por la que la Liga Profesional analiza postergar la fecha 11 del Torneo Clausura

La Liga Profesional analiza modificar la fecha 11 por los amistosos de la Selección argentina y la despedida de Lionel Messi, prevista para el 6 de octubre.

La Liga Profesional analiza postergar de manera parcial o total la fecha 11 del Torneo Clausura debido a la superposición con los partidos que la Selección argentina disputará durante la próxima fecha FIFA. La jornada está prevista entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, mientras que Sarmiento y River tienen programado su encuentro para el miércoles 7. La definición se conocería en los próximos días.

La situación se generó a partir de la agenda de la Albiceleste, que tendrá tres amistosos en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y luego jugará contra Burkina Faso y Benín, en una serie que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección. La AFA confirmó oficialmente esas fechas y sedes, aunque el encuentro ante Burkina Faso podría trasladarse a la Bombonera.

La fecha que podría modificarse por la Selección argentina #AHORA | LA LIGA ANALIZA POSTERGAR ALGUNOS PARTIDOS O TODOS LOS ENCUENTROS DE LA FECHA 11



La medida busca evitar que los partidos de la #LPF se superpongan con los de la #SelecciónArgentina



La fecha está programada entre el viernes 2 y el lunes 5 en su mayoría, con… pic.twitter.com/fbIw9KlkjL — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 19, 2026 El problema para la Liga Profesional pasa especialmente por la presencia de futbolistas del torneo local en la convocatoria de Scaloni. La Selección contará con jugadores de distintos equipos argentinos y la coincidencia con la fecha 11 podría afectar la programación de varios encuentros. River, por ejemplo, ya sabe que tendrá futbolistas convocados y su partido ante Sarmiento está pautado para el miércoles 7 de octubre.

La situación adquiere una dimensión especial por el último partido de la serie: Argentina recibirá a Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro que marcará la despedida de Messi del seleccionado. La AFA confirmó que la triple fecha tendrá partidos el 30 de septiembre, el 3 y el 6 de octubre, por lo que la agenda de la Liga quedaría prácticamente superpuesta con la actividad de la Albiceleste.

También hay dudas por el amistoso ante Burkina Faso La AFA analiza mudar el amistoso ante Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre, del Monumental a la cancha de Boca. @Argentina En paralelo, la AFA analiza un cambio de sede para el partido frente a Burkina Faso. El encuentro estaba anunciado originalmente para el 3 de octubre en el Monumental, pero Boca recibió consultas por la disponibilidad de la Bombonera y distintos medios ya informaron que el escenario podría trasladarse al estadio xeneize. Por ahora, la programación oficial de la AFA todavía mantiene al Monumental como sede.