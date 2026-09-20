Atención: cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Messi (y todo lo que hay que saber)

La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina ya tiene fecha. La AFA confirmó cuándo comenzará la comercialización de los tickets para el partido ante Benín , que se disputará el martes 6 de octubre en el Monumental.

El encuentro será uno de los tres amistosos que la Selección jugará en el país durante esta ventana. La agenda también contempla los cruces frente a Bolivia, en Córdoba, y Burkina Faso, nuevamente en el estadio de River.

Las entradas para los tres partidos se venderán exclusivamente a través de Deportick , según informó la AFA. La plataforma será la encargada de gestionar la venta online y al valor de cada localidad se le deberá adicionar el costo de servicio, que puede representar entre un 10% y un 15% del precio publicado.

Para quienes quieran estar presentes en el último partido de Messi con la camiseta argentina en el país, la venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 . Ese mismo día quedarán habilitadas las localidades para el encuentro frente a Burkina Faso.

El partido ante Benín se jugará el martes 6 de octubre en el Monumental y será el último de los tres amistosos programados por la AFA. El duelo tendrá un significado especial por tratarse de la despedida del capitán ante el público argentino.

Los precios informados para los partidos en el estadio de River son los siguientes:

Popular: $90.000.

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

A estos valores se les deberá sumar el cargo de servicio correspondiente a la plataforma de venta.

Lionel Messi volverá a jugar con la Selección argentina en el Monumental ante Benín. Archivo.

Qué día salen las entradas para Argentina-Burkina Faso

El amistoso frente a Burkina Faso también se disputará en el Monumental y tendrá su venta habilitada el martes 22 de septiembre desde las 18. El encuentro está programado para el sábado 3 de octubre, tres días antes del partido ante Benín. De esta manera, los hinchas que quieran acompañar a la Selección en ambos compromisos deberán realizar la compra a través de la misma plataforma.

Los dos partidos en River tendrán los mismos valores de referencia para las localidades, aunque el cargo de servicio se adicionará al momento de concretar la operación.

Cuándo se venden las entradas para Argentina-Bolivia

El primer amistoso de esta serie será frente a Bolivia, el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En este caso, las entradas se pondrán a la venta el lunes 21 de septiembre a partir de las 18, también exclusivamente mediante Deportick.

Los precios anunciados para el partido son:

Popular: $90.000.

Menor popular (3 a 10 años): $25.000.

Platea Gasparini: $140.000.

Platea Ardiles: $170.000.

Los tres encuentros fueron catalogados finalmente como amistosos de “nivel 1”, una condición que permitirá que los futbolistas suspendidos puedan comenzar a descontar sus sanciones. Entre ellos están Leandro Paredes, sancionado con 10 fechas; Nahuel Molina, con siete; y Thiago Almada, con una. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, recibió tres fechas.