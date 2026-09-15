El MotoGP regresa a la Ciudad de Buenos Aires en 2027: cuándo es la preventa exclusiva de entradas
El Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el retorno del Campeonato Mundial de MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en abril de 2027.
El motociclismo de máximo nivel internacional volverá a la Argentina con el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2027. Las obras de puesta en valor en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan según el cronograma previsto para adecuar las instalaciones a las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y albergar la cita del campeonato mundial.
En el marco del lanzamiento oficial del evento, se confirmaron los detalles para la comercialización de las localidades, que contará con una etapa de preventa exclusiva con beneficios financieros antes de su apertura al público general.
Preventa exclusiva y venta general de entradas
La comercialización de las ubicaciones se realizará de manera digital a través de la plataforma oficial motogp.fantixtickets.com bajo el siguiente esquema:
Preventa Banco Ciudad (del 1 al 7 de octubre): los clientes de la entidad tendrán acceso exclusivo a la compra de tickets con hasta 6 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito Visa y Mastercard. También se podrá abonar con débito o dinero en cuenta escaneando el QR de MODO desde las aplicaciones Buepp o App Ciudad.
Venta general (a partir del 8 de octubre): quedará habilitada la compra para el público en general con todos los medios de pago disponibles y sin restricción bancaria.
Obras en el Autódromo Gálvez para el retorno del mundial
La llegada del MotoGP marca el regreso de la categoría reina a la Capital Federal tras varios años de ausencia. Desde la organización remarcaron que los trabajos de infraestructura y remodelación en el circuito porteño se encuentran en marcha a paso firme para garantizar los estándares de seguridad y confort requeridos por la categoría para el espectáculo de 2027.