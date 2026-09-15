El MotoGP regresa a la Ciudad de Buenos Aires en 2027: cuándo es la preventa exclusiva de entradas

El Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el retorno del Campeonato Mundial de MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en abril de 2027.

El motociclismo de máximo nivel internacional volverá a la Argentina con el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2027. Las obras de puesta en valor en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan según el cronograma previsto para adecuar las instalaciones a las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y albergar la cita del campeonato mundial.

En el marco del lanzamiento oficial del evento, se confirmaron los detalles para la comercialización de las localidades, que contará con una etapa de preventa exclusiva con beneficios financieros antes de su apertura al público general.

Preventa exclusiva y venta general de entradas Banco Ciudad La comercialización de las ubicaciones se realizará de manera digital a través de la plataforma oficial motogp.fantixtickets.com bajo el siguiente esquema: