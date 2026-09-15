Mauro Icardi no será refuerzo de la Lazio: el fuerte motivo que hizo que se cayera su llegada

Cuando parecía que el acuerdo iba por buen camino, los italianos le bajaron el pulgar a Mauro Icardi y dieron por terminadas las negociaciones. ¿Qué pasó?

Por el momento, el futuro de Mauro Icardi seguirá en stand by. El delantero de 33 años, que hace dos meses quedó libre del Galatasaray, finalmente no jugará en la Lazio, uno de los tantos clubes en los que sonó y que lo tuvo en carpeta hasta hace unas horas.

El equipo de la capital italiana volvió a comunicarse con el entorno del argentino, a quien ya había buscado los comienzos del mercado europeo, y ahora sí hubo predisposición: Icardi dio el visto bueno para concretar su regreso al Calcio, donde ya supo vestir las camisetas de la Sampdoria y el Inter.

Por qué la Lazio desistió de contratar a Mauro Icardi No obstante, todavía faltaba una pieza clave en el rompecabezas: la aprobación del técnico. Y cuando la dirigencia romana se reunió con Genaro Gattuso, este no quedó convencido y enseguida bajó el pulgar.

Gattuso le bajó el pulgar a la llegada de Icardi a la Lazio. EFE La postura del entrenador terminó pesando fuerte en la decisión de la Lazio. Según informó el Corriere dello Sport, el club descartó avanzar por el argentino y cerró la puerta a una negociación de a poco comenzaba a tomar fuerza.