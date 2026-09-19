El presidente de Newell's habló de la posibilidad de que Messi juegue en la Lepra: qué dijo

Ignacio Boero, mandamás de Newell's desde diciembre de 2025, analizó las chances de que Messi pueda defender la camiseta rojinegra en un futuro.

Mientras se prepara para su partido de despedida con la Selección argentina el próximo martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental, Lionel Messi sigue rompiendo marcas y ganando títulos con el Inter Miami, con el que volverá a jugar este domingo desde las 20 horas frente al San Diego FC por la MLS.

La Pulga, a sus 39 años, tiene contrato con las Garzas hasta diciembre de 2028, lo que hace que el sueño de verlo arribar fútbol argentino para jugar con Newell's Old Boys, el club de sus amores, resulta cada vez más remoto. Sin embargo, en Parque Independencia no pierden la esperanza e Ignacio Boero, presidente de la institución rojinegra desde fines de 2025, habló al respecto.

Ignacio Boero analizó la posibilidad de que Lionel Messi juegue en Newell's Cadena 3 Rosario "Lionel está pasando un momento personal difícil. Se le murió el papá, que era su socio, su manager... No quiero ni imaginar la cantidad de cosas que pasaban por Jorge, que tenía que resolver él, por lo que Leo hoy debe estar en una situación sentimental y profesional muy difícil de resolver", comentó en primer término el mandamás leproso en diálogo con Cadena 3 de Rosario al ser consultado por el 10.

En ese sentido, trató de mantener la cautela respecto de una potencial futura llegada del astro rosarino: "Por eso no creo que ahora esté en la cabeza de él lo que nosotros venimos trabajando hace tiempo para tratar de que algún día, si él pudiera, tenga la posibilidad de jugar en Newell's", remarcó.