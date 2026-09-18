Un diputado provincial impulsa un reconocimiento legislativo para Lionel Messi.

El legislador Germán Gómez presentó un proyecto de resolución para reconocer la trayectoria de Lionel Messi en la Selección argentina.

A Lionel Messi no le faltan premios en sus vitrinas. Sus logros individuales y colectivos lo han convertido en el futbolista con más récords oficiales (al menos registrados) y lo han llenado de reconocimientos y trofeos. Sin embargo, hay un galardón que podría sumarse, impulsado por un diputado provincial mendocino en la Legislatura.

El legislador justicialista Germán Gómez presentó en la Cámara de Diputados de Mendoza un proyecto de resolución en donde busca reconocer y homenajear a Lionel Messi “por su extraordinaria trayectoria en la Selección argentina de fútbol”.

En los fundamentos del proyecto, Gómez no solo destaca y enumera algunos de los principales logros de Messi con la Albiceleste, sino que también resalta “su aporte al deporte nacional y su contribución al sentimiento de identidad y pertenencia de millones de argentinos”.

Germán Gómez, el diputado provincial que impulsa el reconocimiento a Lionel Messi. Archivo MDZ Además, destaca la importancia del fútbol en la vida comunitaria de Mendoza y el rol que cumple en el entramado social. También rescata los momentos difíciles del 10 en la Selección (como las finales perdidas) y cómo se sobrepuso a ellos y la importancia del trabajo en equipo para alcanzar los objetivos.

Que le llegue a Lionel Messi Dentro de la resolución, el artículo 3 establece que, una vez aprobada, la misma sea remitida a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), solicitando que dicho reconocimiento sea puesto en conocimiento del capitán de la Selección argentina.