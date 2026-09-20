El Atlético de los argentinos derrotó 2-1 al Real Madrid y se quedó con un clásico electrizante

Con 30 minutos de Julián Álvarez y un Giuliano Simeone determinante, el equipo del Cholo festejó en el Wanda Metropolitano y es escolta del Barcelona en La Liga.

Julián Álvarez volvió de la lesión, fue suplente y jugó los últimos 30 minutos en el triunfazo del Atlético ante el Real Madrid.

El Atlético hizo valer su localía y festejó a lo grande el clásico ante el Real Madrid. En un partido muy picante, el Colchonero venció 2-1 al Merengue en el Wanda Metropolitano con Giuliano Simeone como figura estelar. Además, el Cuti Romero también fue uno de los puntos altos del equipo del Cholo y Julián Álvarez, que volvía de su lesión, arrancó de suplente y tuvo un muy buen ingreso en la segunda parte.

Tras unos primeros 45 minutos tensos y con mucho roce, la jugada que rompió el partido se originó en el amanecer del complemento. Hancko metió un pase largo que encontró a Giuliano, quien le ganó la posición a Huijsen y fue derribado dentro del área: penal y expulsión para el defensor del Merengue.

Alejandro Grimaldo se hizo cargo de la ejecución y rompió el cero con un remate a colocar sobre el palo derecho de Thibaut Courtois, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

¡NO SE PUSO NERVIOSO! Grimaldo abrió el pie, definió a colocar y marcó el 1-0 del Atlético de Madrid ante el Merengue.



Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JBIMkRaENZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 Con un hombre más, el Aleti empezó a jugar con la desesperación de los dirigidos por José Mourinho y manejó el partido a su gusto. Y no tardó en golpear otra vez. Giuliano volvió a aparecer, esta vez con una asistencia precisa desde la derecha, para que Jonathan David anticipara y marcara el 2-0.

La tremenda asistencia de Giuliano para el segundo gol del Atlético en el clásico ¡GOLAZO COLCHONERO EN EL DERBY! GIULIANO SIMEONE METIÓ UNA GRAN ASISTENCIA Y JONATHAN DAVID DEFINIÓ PARA MARCAR EL 2-0 ANTE REAL MADRID. ¡FESTEJO EUFÓRICO DEL CHOLO!



Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xgMh5JGP63 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 Y cuando parecía que el partido estaba definido, el Madrid encontró una vida extra: Antonio Rudiger apareció de cabeza a los 89 minutos y marcó el descuento que le puso suspenso al final.