El Atlético de los argentinos derrotó 2-1 al Real Madrid y se quedó con un clásico electrizante
Con 30 minutos de Julián Álvarez y un Giuliano Simeone determinante, el equipo del Cholo festejó en el Wanda Metropolitano y es escolta del Barcelona en La Liga.
El Atlético hizo valer su localía y festejó a lo grande el clásico ante el Real Madrid. En un partido muy picante, el Colchonero venció 2-1 al Merengue en el Wanda Metropolitano con Giuliano Simeone como figura estelar. Además, el Cuti Romero también fue uno de los puntos altos del equipo del Cholo y Julián Álvarez, que volvía de su lesión, arrancó de suplente y tuvo un muy buen ingreso en la segunda parte.
Tras unos primeros 45 minutos tensos y con mucho roce, la jugada que rompió el partido se originó en el amanecer del complemento. Hancko metió un pase largo que encontró a Giuliano, quien le ganó la posición a Huijsen y fue derribado dentro del área: penal y expulsión para el defensor del Merengue.
Alejandro Grimaldo se hizo cargo de la ejecución y rompió el cero con un remate a colocar sobre el palo derecho de Thibaut Courtois, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.
Con un hombre más, el Aleti empezó a jugar con la desesperación de los dirigidos por José Mourinho y manejó el partido a su gusto. Y no tardó en golpear otra vez. Giuliano volvió a aparecer, esta vez con una asistencia precisa desde la derecha, para que Jonathan David anticipara y marcara el 2-0.
La tremenda asistencia de Giuliano para el segundo gol del Atlético en el clásico
Y cuando parecía que el partido estaba definido, el Madrid encontró una vida extra: Antonio Rudiger apareció de cabeza a los 89 minutos y marcó el descuento que le puso suspenso al final.
El cierre fue con sufrimiento para el Atlético, pero también con una victoria enorme. Con estos tres puntos, el equipo del Cholo llegó a 16 unidades y superó al Merengue en la tabla, que sufrió su segunda derrota en La Liga y ahora marcha tercero con 15. El Barcelona los mira a todos de arriba con puntaje perfecto (21).