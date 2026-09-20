River y un escenario incómodo: qué necesita para jugar la próxima Libertadores

La caída ante Huracán dejó al equipo de Ponzio fuera de los playoffs y con menos margen en la pelea por el principal objetivo internacional.

River Plate dejó pasar una oportunidad importante en su pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores. La derrota por 2-1 ante Huracán en el Monumental cortó el invicto de Leonardo Ponzio como entrenador y tuvo un doble impacto: el equipo quedó fuera de los ocho primeros de su zona en el Torneo Clausura y retrocedió en la carrera de la tabla anual.

El Millonario llegó a este partido después de tres triunfos consecutivos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, una racha que le había permitido alcanzar los 42 puntos en la tabla acumulada. Sin embargo, la caída ante el Globo le impidió acercarse a los puestos de Libertadores y lo mantiene séptimo, en zona de clasificación a la Sudamericana.

Actualmente, Independiente Rivadavia lidera la tabla anual con 48 puntos, seguido por Argentinos Juniors con 47 y Vélez con 45. River tiene 42, por lo que está a tres unidades del último lugar que entrega un boleto a la fase previa de la Libertadores. Además, Estudiantes e Independiente aparecen inmediatamente detrás, ambos con 41, por lo que tampoco tiene asegurada su posición en la zona de clasificación a la Sudamericana.

River Plate tuvo ante Huracán su primer traspié en la era Ponzio. Fotobaires El primer camino de River hacia la Libertadores El escenario obliga a River a mirar tanto hacia arriba como hacia abajo. Para meterse en la próxima Libertadores por la tabla anual deberá terminar entre los tres primeros lugares disponibles, por lo que necesita descontar al menos tres puntos respecto de Vélez en las seis fechas que quedan.

La situación puede modificarse, además, si alguno de los equipos que finalice entre los primeros lugares obtiene el Torneo Clausura o la Copa Argentina, ya que eso puede liberar un cupo para la tabla anual. En ese escenario, la posición necesaria podría variar, pero el objetivo inmediato para River sigue siendo recortar la distancia con los equipos que tiene por delante.