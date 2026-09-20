River y un escenario incómodo: qué necesita para jugar la próxima Libertadores
La caída ante Huracán dejó al equipo de Ponzio fuera de los playoffs y con menos margen en la pelea por el principal objetivo internacional.
River Plate dejó pasar una oportunidad importante en su pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores. La derrota por 2-1 ante Huracán en el Monumental cortó el invicto de Leonardo Ponzio como entrenador y tuvo un doble impacto: el equipo quedó fuera de los ocho primeros de su zona en el Torneo Clausura y retrocedió en la carrera de la tabla anual.
El Millonario llegó a este partido después de tres triunfos consecutivos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, una racha que le había permitido alcanzar los 42 puntos en la tabla acumulada. Sin embargo, la caída ante el Globo le impidió acercarse a los puestos de Libertadores y lo mantiene séptimo, en zona de clasificación a la Sudamericana.
Actualmente, Independiente Rivadavia lidera la tabla anual con 48 puntos, seguido por Argentinos Juniors con 47 y Vélez con 45. River tiene 42, por lo que está a tres unidades del último lugar que entrega un boleto a la fase previa de la Libertadores. Además, Estudiantes e Independiente aparecen inmediatamente detrás, ambos con 41, por lo que tampoco tiene asegurada su posición en la zona de clasificación a la Sudamericana.
El primer camino de River hacia la Libertadores
El escenario obliga a River a mirar tanto hacia arriba como hacia abajo. Para meterse en la próxima Libertadores por la tabla anual deberá terminar entre los tres primeros lugares disponibles, por lo que necesita descontar al menos tres puntos respecto de Vélez en las seis fechas que quedan.
La situación puede modificarse, además, si alguno de los equipos que finalice entre los primeros lugares obtiene el Torneo Clausura o la Copa Argentina, ya que eso puede liberar un cupo para la tabla anual. En ese escenario, la posición necesaria podría variar, pero el objetivo inmediato para River sigue siendo recortar la distancia con los equipos que tiene por delante.
El calendario ofrece algunos partidos ante rivales que están en la parte baja de la tabla anual, aunque también incluye compromisos de máxima exigencia. El Superclásico ante Boca, previsto para el domingo 1 de noviembre en La Bombonera, aparece como uno de los encuentros determinantes del tramo final.
La derrota ante Huracán, por lo tanto, no dejó a River sin opciones, pero sí redujo el margen para recuperarse. Con 18 puntos todavía en disputa, el equipo de Ponzio deberá encadenar una buena cantidad de resultados y esperar que los equipos que tiene por delante dejen puntos en el camino.
La otra vía que tiene River
El segundo camino hacia la Libertadores es conquistar el Torneo Clausura. Para eso, primero deberá meterse entre los ocho mejores de la Zona B, algo que hoy no consigue: tras la derrota ante Huracán quedó noveno, con 13 puntos, los mismos que Atlético Tucumán, pero por debajo debido a la diferencia de gol.
River tiene seis partidos por delante en la fase regular y necesita recuperar posiciones para ingresar a los playoffs. Argentinos Juniors lidera actualmente la zona con 18 puntos, mientras que Gimnasia de La Plata aparece segundo con 17, por lo que la diferencia todavía es remontable, aunque el equipo de Núñez ya no tiene margen para seguir dejando puntos.
El calendario que le queda a River
- Fecha 11: Sarmiento (V).
- Fecha 12: Estudiantes de Río Cuarto (L).
- Fecha 13: Belgrano (V).
- Fecha 14: Racing (L).
- Fecha 15: Boca (V).
- Fecha 16: Aldosivi (V).
Así, River tiene por delante dos caminos para llegar a la Libertadores, pero ambos exigen una reacción en el tramo decisivo del año. La tabla anual todavía le ofrece una posibilidad concreta y el Clausura representa una vía directa, aunque para aprovechar cualquiera de las dos deberá recuperar la regularidad que había mostrado durante el comienzo del ciclo de Ponzio.