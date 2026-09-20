Países europeos comparten una inquietante información de inteligencia sobre el próximo movimiento de Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania mantiene en alerta a los países ubicados sobre el flanco oriental de Europa. En los últimos días, Polonia y Lituania revelaron que manejan información de inteligencia coincidente sobre posibles acciones rusas que podrían extender la tensión más allá de territorio ucraniano. El escenario que analizan contempla ataques con drones o misiles y una eventual operación de falsa bandera diseñada para generar dudas sobre quién fue realmente el responsable.

La advertencia más reciente llegó desde Polonia. El primer ministro Donald Tusk aseguró ante el Parlamento que los informes recibidos de servicios de inteligencia de la OTAN, Ucrania y Estados Unidos indican que Rusia podría realizar ataques híbridos contra países europeos que respaldan a Kiev. Según explicó, Moscú podría intentar presentar la entrada de drones o proyectiles en territorio de la Alianza como un "accidente", dificultando de esa manera una reacción inmediata de los países miembros.

"No hay motivo para que la OTAN piense en una respuesta" sería, según Tusk, la narrativa que Rusia podría intentar instalar después de un incidente de este tipo. El mandatario polaco habló de un "riesgo real" de que drones u otros proyectiles ingresen en uno o varios países del flanco oriental y provoquen daños. Se trata de una evaluación de riesgo basada en información de inteligencia, no de la confirmación de que Moscú haya ordenado una operación de este tipo.

La advertencia polaca adquirió otra dimensión cuando Lituania aseguró que posee la misma información de inteligencia. El ministro de Relaciones Exteriores, Kstutis Budrys, explicó que contrastó esos datos con autoridades de la OTAN y con comandantes militares europeos para comprobar si estaban analizando el mismo escenario. Según Budrys, las conversaciones incluyen la posibilidad de una operación rusa de "falsa bandera".

Países del flanco oriental de la OTAN reforzaron su seguridad ante la información de inteligencia sobre posibles provocaciones contra infraestructura crítica.

Una operación de este tipo consiste en realizar una acción intentando que parezca responsabilidad de otro país o actor. En este caso, uno de los escenarios que preocupa desde hace meses en el Báltico contempla la utilización de drones de fabricación ucraniana capturados por Rusia para atacar infraestructura y sembrar dudas sobre el verdadero origen de la acción. Reuters informó en agosto que un funcionario de inteligencia báltico describió evaluaciones sobre posibles ataques contra instalaciones en Rusia, los países bálticos o Polonia utilizando esos aparatos.

La preocupación no apareció esta semana. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia vienen reforzando la protección de centrales eléctricas, instalaciones de gas, represas y otras infraestructuras estratégicas. Letonia confirmó un aumento de la seguridad en instalaciones críticas, mientras que los cuatro países vienen advirtiendo sobre posibles actos de sabotaje o provocaciones destinadas a medir la reacción de la OTAN.

El temor de Europa: una provocación difícil de atribuir

El presidente lituano, Gitanas Nausda, volvió a referirse al asunto esta semana después de que un caza italiano de la OTAN derribara un dron Gerbera sobre territorio de Lituania. El mandatario sostuvo que ese aparato probablemente se dirigía hacia Ucrania y se desvió, pero aclaró que, aunque no existe una operación militar a gran escala contra su país o contra la OTAN, siguen siendo posibles "provocaciones, sabotajes" y operaciones de falsa bandera.

El objetivo de una maniobra de estas características, según las advertencias difundidas por las autoridades europeas, podría ser crear incertidumbre sobre la autoría de un ataque y poner a prueba los mecanismos de respuesta de la OTAN. El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvis, también señaló que Rusia podría recurrir a provocaciones para comprobar cómo reaccionan la Alianza y la Unión Europea, aunque no afirmó que exista una decisión rusa de atacar.

Moscú rechaza estas acusaciones. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó las advertencias sobre supuestos ataques clandestinos rusos como argumentos utilizados para justificar una mayor militarización europea. Por ahora, por lo tanto, la inteligencia difundida por Polonia y Lituania describe un escenario de riesgo que los gobiernos consideran necesario preparar, pero no demuestra que Rusia haya dado la orden de llevar adelante una operación de falsa bandera.