Netflix estrenó 3 películas ideales para maratonear este fin de semana: comedia, thriller y drama

La plataforma de streaming Netflix suma a su catálogo tres propuestas cinematográficas variadas para disfrutar durante el fin de semana, explorando temáticas de relaciones familiares y conflictos inesperados.

Las películas que Netflix acaba de estrenar y son perfectas para ver durante el fin de semana.

Entre las novedades recientes de Netflix, tres películas se posicionan como las candidatas ideales para maratonear durante el fin de semana. Aunque pertenecen a géneros cinematográficos completamente diferentes, todas comparten una trama relacionada a las relaciones familiares complejas y el caos imprevisto.

La primera propuesta es Jared Freid: The Family Plan, un especial de comedia en formato stand-up. En este show, el comediante reflexiona con mucho humor sobre la convivencia familiar moderna, las insólitas dinámicas de viajar con los padres siendo adulto y la forma en que los dilemas cotidianos terminan salpicando a todo el núcleo cercano.

En segundo lugar se encuentra el thriller de acción Gandhari. La historia sigue los pasos de Bani, una madre que, tras perder la visión de manera repentina durante un ataque y sufrir el secuestro de su hija a manos de una red criminal, emprende una peligrosa misión de rescate poniendo a prueba sus sentidos al límite para salvarla.

La película trasncurre en Joypurra donde el tráfico infantil es un gran problema. Netflix Por último, la plataforma estrenó ¿Por qué me casé, entonces?, una producción dirigida por Tyler Perry. La trama reúne a un grupo de parejas y amigos durante un viaje a Italia con motivo de la boda de la hija de los protagonistas; sin embargo, lejos de ser una celebración pacífica, la convivencia en el extranjero destapa oscuros secretos y tensiones del pasado que ponen a prueba la lealtad de todos.