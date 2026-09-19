Netflix: la miniserie española de 5 capítulos que se puede ver de un tirón este sábado

Una despedida de soltera se convierte en un viaje lleno de secretos, tensiones y romances. "Toda la verdad de mis mentiras" tiene cinco capítulos en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo Toda la verdad de mis mentiras, una miniserie española que combina drama romántico y comedia dramática. La historia sigue a un grupo de amigos que emprende un viaje por carretera para celebrar la despedida de soltera de una de sus integrantes.

Lo que comienza como un plan divertido pronto cambia de rumbo. Durante el viaje, los protagonistas deben compartir un espacio reducido y convivir durante la travesía. Esa situación hace que aparezcan secretos que permanecían ocultos y problemas que todavía no habían sido resueltos.

Una serie para maratonear. Fuente: Netflix. También surgen atracciones cruzadas y tensiones acumuladas durante años. Las mentiras y las omisiones comienzan a afectar los vínculos entre los integrantes del grupo. Así, la amistad que los une empieza a ponerse a prueba a medida que salen a la luz diferentes verdades incómodas.

Toda la verdad de mis mentiras tiene un total de cinco capítulos. El reparto principal está integrado por Itziar Manero, Ricardo Gómez, Daniel Ibáñez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans.

El tráiler de la miniserie disponible en Netflix La serie está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, publicada en 2019. La adaptación mantiene como eje la idea de que cada integrante del grupo guarda alguna verdad incómoda. A medida que avanza la historia, esos secretos modifican el equilibrio entre los personajes.