Netflix: la miniserie española de 5 capítulos que se puede ver de un tirón este sábado
Una despedida de soltera se convierte en un viaje lleno de secretos, tensiones y romances. "Toda la verdad de mis mentiras" tiene cinco capítulos en Netflix.
Netflix tiene en su catálogo Toda la verdad de mis mentiras, una miniserie española que combina drama romántico y comedia dramática. La historia sigue a un grupo de amigos que emprende un viaje por carretera para celebrar la despedida de soltera de una de sus integrantes.
Lo que comienza como un plan divertido pronto cambia de rumbo. Durante el viaje, los protagonistas deben compartir un espacio reducido y convivir durante la travesía. Esa situación hace que aparezcan secretos que permanecían ocultos y problemas que todavía no habían sido resueltos.
También surgen atracciones cruzadas y tensiones acumuladas durante años. Las mentiras y las omisiones comienzan a afectar los vínculos entre los integrantes del grupo. Así, la amistad que los une empieza a ponerse a prueba a medida que salen a la luz diferentes verdades incómodas.
Toda la verdad de mis mentiras tiene un total de cinco capítulos. El reparto principal está integrado por Itziar Manero, Ricardo Gómez, Daniel Ibáñez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans.
El tráiler de la miniserie disponible en Netflix
La serie está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, publicada en 2019. La adaptación mantiene como eje la idea de que cada integrante del grupo guarda alguna verdad incómoda. A medida que avanza la historia, esos secretos modifican el equilibrio entre los personajes.
El rodaje se realizó principalmente en diferentes lugares de Madrid y en sectores de la costa mediterránea española. Esos escenarios funcionan como fondo para las distintas paradas del recorrido que realizan los protagonistas durante los episodios.
La producción combina situaciones cotidianas de humor con momentos de conflicto emocional. Además, Elísabet Benavent participó en la revisión y el ajuste del guion para conservar la estructura central y el tono de su obra. La miniserie propone así un viaje en el que la convivencia termina sacando a la luz aquello que sus protagonistas intentaban mantener oculto.