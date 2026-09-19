Para maratonear: dos series furor que arrasan en Netflix

Netflix suma dos grandes éxitos: la perturbadora historia de crímenes reales de Lizzie Borden y un intenso drama romántico de época ambientado en Joseon.

El catálogo de Netflix continúa renovándose con opciones capaces de captar la atención de públicos muy diversos durante el fin de semana. Si el plan es ver streaming, la plataforma ofrece dos apuestas recientes que ya acaparan las tendencias globales: una de ellas explora las turbulencias de un resonante caso policial histórico y la otra propone un intenso drama romántico de época ambientado en la era Joseon.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden Expandiendo la exitosa antología de crímenes reales, esta temporada de Monstruo se adentra en uno de los episodios más macabros y debatidos de la historia estadounidense de finales del siglo XIX, marcado por un doble asesinato con hacha.

La trama disecciona el impacto de aquel brutal crimen en la sociedad victoriana de Massachusetts y la posterior realización de un juicio ultra mediático que mantuvo en vilo a todo el país. A través de una cuidada reconstrucción estética y un fuerte peso psicológico, la ficción vuelve a poner sobre la mesa la incógnita en torno a la culpabilidad de su principal sospechosa, un clásico moderno del true crime.

El escándalo, una serie de Corea del Sur Para quienes prefieren los relatos de época cargados de pasión y secretos ocultos, El escándalo es un estreno proveniente de Corea del Sur se posiciona como una de las grandes alternativas del momento dentro del género romántico.

Protagonizada por un elenco estelar encabezado por Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana, la historia se sitúa en la era Joseon para narrar cómo una propuesta secreta enciende deseos inconfesables. La trama entrelaza la vida de una talentosa noble, un famoso seductor y una mujer atrapada en una red de tensiones, dando forma a un peligroso juego de poder y seducción.