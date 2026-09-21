Netflix: la serie que te hace replantear todo lo que creés saber sobre el tiempo

Mientras que Stranger Things atrapó a la audiencia apelando a la nostalgia de los ochenta y a las aventuras juveniles, Dark es una serie de Netflix que tomó un camino radicalmente opuesto: una propuesta sobria, cruda y profundamente filosófica.

Estrenada en 2017 y desarrollada a lo largo de tres temporadas impecables, la producción alemana se consolidó como una de las obras maestras del suspenso y la ciencia ficción moderna.

El punto de partida comparte un detonante similar, la enigmática desaparición de niños en un pueblo tranquilo, pero el desarrollo de la trama nos sumerge en una atmósfera opresiva marcada por la sombra de la central nuclear local y el trauma colectivo.

La historia se ambienta en el ficticio pueblo de Winden, un lugar atravesado por secretos intergeneracionales. Bajo el sistema de cuevas que conecta con la planta nuclear, yace un agujero de gusano que permite desplazarse en el tiempo en ciclos exactos de 33 años.

A diferencia de otras ficciones de viajes en el tiempo, sus creadores, Jantje Friese y Baran bo Odar, estructuraron cada episodio como una pieza minuciosa de un rompecabezas complejo donde el pasado, el presente y el futuro se influyen mutuamente.

La narrativa de la serie arranca entrelazando tres líneas temporales principales (1953, 1986 y 2019), ampliándose en temporadas posteriores para explorar el concepto del eterno retorno y los mundos paralelos.

Además, la serie usa un intervalo basándose en un fenómeno astronómico real: el ciclo solilunar, período en el cual el calendario solar y el lunar vuelven a alinearse casi a la perfección.

La dirección de arte y la música compuesta por Ben Frost son fundamentales para construir la tensión constante. Además, la selección de actores para interpretar a los mismos personajes en distintas etapas de su vida destaca por un parecido físico deslumbrante.

Con un final cerrado desde su concepción, Dark demostró en el streaming que no se necesitaban guiños retro para cautivar al público, sino un guión de precisión milimétrica donde cada secreto descubierto reescribe la historia de sus protagonistas.