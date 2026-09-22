Los trucos para hacer florecer a la lengua de suegra en primavera

Muy popular en viviendas y oficinas por su resistencia, la Sansevieria trifasciata, conocida comúnmente como lengua de suegra o espada de San Jorge, guarda un secreto que pocos conocen: es capaz de dar flores si se recrean las condiciones óptimas para su desarrollo.

A pesar de su notable rusticidad, la floración de esta especie es un evento poco frecuente en el ámbito doméstico. Para que la planta destine energía a emitir sus varas florales, necesita un entorno equilibrado.

Prácticas habituales como el riego excesivo, la sombra constante o las mudanzas periódicas de maceta frenan este proceso, manteniendo a la especie en una fase exclusivamente vegetativa durante años.

Especialistas en jardinería coinciden en que no se requieren fertilizantes costosos, sino replicar pautas concretas de cuidado.

Por un lado, la planta necesita una luminosidad adecuada. Debe estar en ambientes con abundante luz solar filtrada o indirecta. Se recomienda humedecer la tierra de manera estricta, solo cuando la capa superficial esté totalmente seca.

Trucos sencillos para hacer florecer a la lengua de suegra.

También hay que usar recipientes con orificios de salida eficaces para impedir el estancamiento de agua. Evitar reubicar el ejemplar con frecuencia.

Por otro lado, procurar no trasplantarla de forma anticipada. La Sansevieria suele florecer con mayor facilidad cuando sus raíces se encuentran ajustadas dentro de la maceta.

Entre los fallos más habituales que truncan la floración destacan:

Saturación de agua en el sustrato.

Ubicación en pasillos o rincones oscuros.

Uso de tierras pesadas que retienen humedad por demasiado tiempo.

Trasplantes innecesarios.

Exposición continua a corrientes de aire frío o heladas.

En tanto, el drenaje y la moderación son determinantes para conservar la salud radicular. Durante las estaciones de mayor temperatura, la planta demanda aportes hídricos más periódicos, mientras que en los meses de invierno el riego debe espaciarse al mínimo.