Esta es la planta que hay que sembrar el 21 de septiembre para llenar el balcón de color

La llegada de la primavera marca la época ideal para transformar los espacios exteriores con plantas que aporten calidez y vitalidad. Para quienes buscan opciones vistosas, pero de bajo mantenimiento, la portulaca, popularmente llamada flor de seda, surge como una de las mejores alternativas.

Esta especie es ideal para las personas que no saben mucho de jardinería . Esta variedad de porte rastrero destaca por su resistencia y por regalar una vistosa paleta de colores que abarca tonalidades rojas, amarillas, rosadas, blancas y anaranjadas.

El tamaño compacto de la flor de seda la hace óptima para cultivar en jardineras, maceteros o macetas de menor escala. Además de amoldarse muy bien a superficies pequeñas, destaca por su excelente tolerancia a las altas temperaturas y a la escasez temporal de agua.

Para desarrollarse en óptimas condiciones, la planta necesita exposición a pleno sol durante varias horas al día, mezclas livianas y sueltas que faciliten la circulación del aire y el paso del agua. Son importantes las macetas con orificios de desagüe indispensables en la base.

En cuanto al riego, debe ser moderado evitando la acumulación de humedad en las raíces.

Cómo sembrarla en maceta

Preparar el recipiente: elegir una maceta con drenaje eficiente y llenarla con un sustrato liviano.

Esparcir las semillas en la superficie sin hundirlas demasiado; basta con una capa casi imperceptible de tierra encima.

Regar mediante una pulverización suave para no mover la semilla ni anegar la zona.

Situar el recipiente en un rincón con abundante luz directa.

Preservar una humedad leve y constante hasta observar los brotes.

Dado que se trata de una planta con capacidad para retener líquidos en sus tallos y hojas, el exceso de agua es su mayor enemigo. Se recomienda comprobar que la primera capa de tierra esté completamente seca antes de volver a regar. Asimismo, retirar las flores secas periódicamente ayuda a estimular una floración más prolongada.