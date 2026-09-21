La planta que hay que tener en el jardín esta primavera: florece en tonos amarillos y naranjas

Esta especie, que florece en tonos amarillos y naranjas, necesita buena iluminación y suelo con buen drenaje para un crecimiento óptimo en primavera.

La primavera acaba de comenzar y es el momento perfecto para terminar de renovar las plantas del jardín. Si querés disfrutar de un patio colorido y lleno de polinizadores, te recomendamos darle una oportunidad a la caléndula, una especie conocida por sus flores de tonos amarillos y naranjas.

Antes de mencionar sus cuidados, es importante conocer un poco más de ella. Se trata de una planta con forma de mata que alcanza una altura de entre 50 y 70 centímetros, y sus hojas ovaladas soportan hasta -3 grados. Su crecimiento se ralentiza durante las bajas temperaturas, por lo que en invierno deberás mantenerla al resguardo en tu hogar o en un rincón del jardín.

Cómo cuidar la caléndula siendo principiante Para que la caléndula crezca fuerte y con abundantes flores naranjas hay que garantizarle buena iluminación, suelo con buen drenaje y riegos moderados. No es recomendable que la tierra permanezca mojada porque la humedad sostenida en el tiempo puede ser perjudicial para sus raíces.

La caléndula es una planta perfecta para principiantes. Shutterstock El buen crecimiento de la caléndula también depende de dónde la ubiques. Puede desarrollarse en jardines y macetas, pero lo ideal es colocarla en un sector donde reciba luz solar. También hay que retirar las hojas y flores marchitas, así las raíces tendrán mayor iluminación y fuerza para crear nuevos esquejes.