Cáscara de banana, canela y huevo: el abono casero para fortalecer y hacer florecer las plantas esta primavera

Descubrí cómo preparar un abono casero con restos de cocina para nutrir tus plantas y estimular su crecimiento y floración.

Aquellos elementos que consideramos basura de cocina pueden convertirse en el abono líquido perfecto para las plantas del jardín. En esta oportunidad, te contamos todos los beneficios de mezclar cáscara de banana, ramas de canela, cáscaras de huevo y agua en una licuadora para lograr una mezcla fortalecedora.

El procedimiento es muy sencillo. El primer paso consiste en pelar dos bananas y lavar bien sus cáscaras para eliminar suciedad o restos orgánicos. Luego, hay que trocear una o dos ramas de canela para facilitar su trituración y aprovechar al máximo sus propiedades. Por último, se incorporan las cáscaras de huevo limpias y secas. Todo se vierte en el vaso de la licuadora junto a un litro de agua para obtener una mezcla ligera, homogénea y fácil de asimilar para las raíces.

El abono perfecto para las plantas. Archivo Por qué crear este abono casero La magia de este abono radica en las propiedades de sus ingredientes.