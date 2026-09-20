Cáscara de banana, canela y huevo: el abono casero para fortalecer y hacer florecer las plantas esta primavera
Descubrí cómo preparar un abono casero con restos de cocina para nutrir tus plantas y estimular su crecimiento y floración.
Aquellos elementos que consideramos basura de cocina pueden convertirse en el abono líquido perfecto para las plantas del jardín. En esta oportunidad, te contamos todos los beneficios de mezclar cáscara de banana, ramas de canela, cáscaras de huevo y agua en una licuadora para lograr una mezcla fortalecedora.
El procedimiento es muy sencillo. El primer paso consiste en pelar dos bananas y lavar bien sus cáscaras para eliminar suciedad o restos orgánicos. Luego, hay que trocear una o dos ramas de canela para facilitar su trituración y aprovechar al máximo sus propiedades. Por último, se incorporan las cáscaras de huevo limpias y secas. Todo se vierte en el vaso de la licuadora junto a un litro de agua para obtener una mezcla ligera, homogénea y fácil de asimilar para las raíces.
Por qué crear este abono casero
La magia de este abono radica en las propiedades de sus ingredientes.
- Canela: actúa como un potente fungicida e insecticida natural que protege las raíces contra infecciones y hongos del suelo.
- Cáscaras de huevo: aportan una gran cantidad de carbonato de calcio, un mineral clave para fortalecer la estructura celular de los tallos y prevenir el arrugamiento o pudrición de brotes tiernos.
- Cáscara de banana: aporta potasio, fósforo y magnesio, tres nutrientes indispensables para estimular una floración abundante y el desarrollo de frutos.
Para aplicar este abono con éxito sin dañar la planta, es fundamental usarlo con moderación y filtrar los restos sólidos más grandes con un colador antes de regar. Lo ideal es diluir una taza de este licuado concentrado en dos litros de agua limpia y aplicarlo directamente sobre el sustrato una vez cada 20 o 30 días, especialmente durante los meses de primavera y verano. Este batido nutritivo es perfecto para potenciar plantas con flor como rosales y jazmines, frutales de maceta, limoneros y plantas de interior como potos u orquídeas.