Árbol de palta: el abono casero para que crezca sano y fuerte

Descubre cómo preparar un abono casero con cáscaras de banana para asegurar el crecimiento saludable de tu árbol de palta.

Este abono casero será clave para ayudar a crecer tu árbol de palta Foto: Shutterstock

Los amantes de la jardinería saben que el momento de germinar el carozo de una palta no se puede desaprovechar. Además de la posibilidad de obtener un árbol frutal en el futuro, se trata de una planta de crecimiento rápido que aporta un toque verde al hogar desde sus primeros meses.

Una vez que el árbol de palta pasa a la tierra, algunos ingredientes habituales de la cocina pueden convertirse en un buen complemento para su cuidado. Los abonos orgánicos ayudan a incorporar nutrientes de forma gradual y favorecen la estructura del suelo, algo especialmente útil durante la etapa de crecimiento.

Cómo preparar un fertilizante casero para la palta Uno de los recursos más utilizados en la jardinería es aprovechar las cáscaras de banana, conocidas por su aporte de potasio, junto con restos de café, que pueden incorporarse al compost o utilizarse con moderación como materia orgánica. Para preparar un abono líquido con cáscaras de banana, seguí estos pasos:

Juntar las cáscaras: usar tres cáscaras de banana y dejarlas secar durante un par de días.

Hervirlas: colocarlas en una olla con un litro de agua y cocinar a fuego lento durante 10 a 15 minutos.

Dejar enfriar: apagar el fuego y colar la infusión cuando esté completamente fría.

Diluir y aplicar: mezclar el líquido en partes iguales con agua limpia y regar la base del árbol una vez al mes durante la temporada de mayor crecimiento. Un abono casero puede ayudar a fortalecer su crecimiento. Foto: Archivo MDZ Los cuidados que hacen crecer mejor al árbol de palta Además del abono, el crecimiento de la palta depende de algunos cuidados básicos. Conviene ubicarla en un lugar con abundante luz, utilizar un sustrato con buen drenaje para evitar el exceso de agua y regar solo cuando la capa superior de la tierra esté seca.