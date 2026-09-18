Renovar baño y cocina: cuánto cuesta y qué créditos financian la obra

Renovar la cocina y el baño ya no es una obra menor. Cuando el proyecto incluye nuevas cañerías, revestimientos, muebles, sanitarios y conexiones eléctricas o de gas, el presupuesto puede acercarse a los $19 millones. La cifra obliga a definir prioridades y analizar con cuidado cualquier alternativa de financiamiento.

Un relevamiento actualizado a agosto de 2026 ubicó en $18.835.755 el costo de remodelar ambos ambientes en un departamento estándar. El cálculo corresponde a una intervención integral, no a un simple cambio estético, e incluye demolición, materiales, instalaciones, equipamiento, colocación y pintura. Los valores deben tomarse como referencia, ya que pueden variar según la ciudad, las dimensiones y la calidad elegida.

Para un baño de 3,75 metros cuadrados, el presupuesto alcanza los $8.966.054. Más de la mitad corresponde a sanitarios, griferías, cerámicos, mesada y otros componentes, que suman cerca de $4,9 millones. La colocación de revestimientos y la mano de obra demandan alrededor de $1,7 millones, mientras que las instalaciones sanitarias y eléctricas agregan casi $1,9 millones. La pintura completa el cálculo con aproximadamente $552.000.

La cocina tomada como referencia tiene 5,60 metros cuadrados y requiere $9.869.701. Los muebles, artefactos, griferías, mesada y revestimientos concentran $4,7 millones. A eso se suman la colocación, las conexiones de agua, gas y electricidad, la mano de obra sobre pisos y paredes y la pintura. Aunque la superficie es mayor, el costo por metro cuadrado resulta inferior al del baño porque varios gastos son fijos y no disminuyen en ambientes pequeños. La metodología utilizada por Reporte Inmobiliario contempla la sustitución completa de instalaciones y equipamiento.

Conservar la distribución original suele ser la decisión que más ayuda a controlar el gasto. Mover una pileta, una cocina o un inodoro obliga a modificar conexiones de agua, desagües, electricidad o gas. Si esas instalaciones están en buenas condiciones, mantenerlas permite concentrar el dinero en muebles, sanitarios y terminaciones visibles.

También conviene pedir presupuestos que separen materiales y mano de obra, definir previamente la gama de productos y reservar un margen para problemas ocultos que aparezcan al retirar pisos o abrir paredes. Los $18,8 millones representan una renovación total; pintar, cambiar una mesada o actualizar el vanitory requiere una inversión considerablemente menor.

Qué créditos permiten financiar la refacción

Los préstamos UVA aparecen entre las opciones disponibles para afrontar proyectos de este tamaño, aunque implican una deuda cuyo capital y cuotas se actualizan mediante el CER, ligado a la inflación. El Banco Nación ofrece financiación hipotecaria para ampliación, refacción o terminación con plazos de hasta 15 años. La tasa oficial vigente es del 6,7% nominal anual más UVA para quienes cobran sus haberes en la entidad y cumplen las condiciones de vivienda única; para los restantes casos asciende al 12%.

Banco Provincia dispone de una línea para propiedades ubicadas en territorio bonaerense por el equivalente de hasta 250.000 UVA y un plazo máximo de 240 cuotas. En septiembre de 2026, la tasa es del 9% más UVA para clientes que acreditan allí el sueldo o la jubilación y del 15% para quienes no lo hacen. El banco financia hasta el 80% del menor valor entre el presupuesto y su propia evaluación para el primer grupo, y hasta el 70% para el segundo. La entidad advierte que el capital y las cuotas suben con la inflación. Antes de elegir un crédito, resulta necesario comparar el costo financiero total, los gastos de tasación y escritura, el porcentaje cubierto y la relación entre la cuota inicial y los ingresos familiares.