No es falta de aseo: la razón real por la que la silicona de tu baño se pone negra

El error que cometiste en tu baño y que volvió negra tu silicona. Por qué por más que limpies no se quita lo negro.

Esas manchas negras en el baño no siempre aparecen por descuidar el aseo. Muchas veces el problema principal viene desde el momento exacto en que compraste el producto en la ferretería. Aplicar la silicona equivocada en las zonas húmedas provoca que el moho se pegue sin importar cuánto frotes.

La silicona correcta cambia por completo el resultado en tu hogar Lugares como la ducha o el lavaplatos necesitan un sellador especial capaz de soportar agua todo el día. Si usas cualquier mezcla común, el líquido se mete por las grietas internas y pudre la capa protectora rápidamente. Eso explica por qué gastas jabón y cepillos sin ver un cambio real en esas esquinas.

Para estos espacios la única opción es la silicona acética porque está hecha para aguantar la humedad constante. Su fórmula evita que los hongos encuentren un lugar donde agarrarse y crecer con facilidad. Cambiar ese viejo cordón por el material adecuado detiene el problema de raíz y mantiene todo limpio por años.