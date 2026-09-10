El ataúd hecho de hongos y cáñamo: la nueva tendencia en entierros ecológicos

Se cultiva en una semana: el ataúd de hongos y cáñamo que convierte el cuerpo en vida nueva en 45 días.

Tu cuerpo puede dar vida nueva. Esta idea tan simple es la base de un invento que está dando la vuelta al mundo por su impacto positivo. Se trata de un ataúd hecho con micelio, que es la raíz de los hongos, mezclada con cáñamo.

Una alternativa verde que transforma tu partida en nutrientes para la naturaleza El producto se llama Living Cocoon y lo fabrica la empresa Loop Biotech. Su creador Bob Hendrikx explica: "Los hongos son los mayores recicladores de la naturaleza. Pueden descomponer nuestro cuerpo en nuevos nutrientes para que la naturaleza florezca". Gracias a este proceso el ataúd se integra por completo con la tierra en solo cuarenta y cinco días.

Para fabricar una de estas cajas los especialistas tardan apenas una semana de cultivo. Utilizan micelio vivo junto con cáñamo reciclado, creando una estructura resistente y liviana sin cortar árboles ni usar químicos. El resultado final permite que los restos humanos se conviertan rápido en alimento directo para las plantas.

Esta tendencia ya es una realidad concreta en varios países de Europa y en Estados Unidos. Australia acaba de registrar su primer entierro usando este método ecológico tan novedoso. Cada vez más familias eligen esta opción porque prefieren dejar una huella limpia en el planeta al momento de partir.