Los televisores que podrían espiar incluso sin conexión: una investigación está en marcha

Tu pantalla guarda secretos sobre ti. Investigaciones recientes revelaron que varios modelos inteligentes de televisores de las series OLED de LG rastrean datos en tu hogar. Lo más preocupante es que continúan registrando información técnica incluso cuando no hay conexión a internet activa.

El riesgo oculto en la gama de televisores OLED que rastrea tus dispositivos y graba audio en silencio Gamers Nexus publicó en su canal de YouTube los detalles del análisis de los televisores Smart TV OLED de LG en colaboración con Level1Techs y analistas independientes, que muestran un comportamiento muy agresivo en el sistema de estos paneles. La pantalla OLED escanea la red wifi para identificar teléfonos, relojes y otros aparatos conectados cerca. Además guarda estos registros en su memoria interna para enviarlos después cuando recupera la señal.

El problema principal radica en el micrófono integrado de las gamas OLED C y G. Las pruebas demuestran que el aparato registra fragmentos de voz y transcripciones de texto mientras el panel permanece apagado o en reposo. Todo estos datos llegan directamente a LG Ad Solutions, la plataforma publicitaria de LG.

La empresa defiende que sus modelos OLED solo procesan voz cuando activas el botón del control o dices una frase clave. Sin embargo, la investigación confirmó que el código de seguimiento de LG captura huellas de contenido sin importar el origen de la señal. Esto significa que monitorea tus hábitos incluso si usas una consola o un reproductor externo.