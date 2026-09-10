El colapso escolar global que no se puede ocultar y qué podemos hacer

El dato oculto de la prueba PISA sobre la inteligencia artificial. La crisis escolar que nadie vio venir: por qué los jóvenes ya no entienden lo que leen.

La educación cayó en todo el planeta. Los resultados de la prueba PISA mostraron un colapso global, una bajada histórica en lectura, matemática y ciencias en casi todos los países. No importa si vives en España, México o Argentina, este problema va mucho más allá.

Qué podemos hacer para solucionar esta caída histórica en el aprendizaje escolar La comprensión lectora cayó catorce puntos en el mundo, la matemática bajó nueve y las ciencias perdieron tres puntos. En España las notas bajaron a mínimos históricos, en México el retraso en ciencias y matemáticas preocupa a todos y en Argentina los números cayeron con fuerza. Nadie se salva de este golpe, ni las naciones con mejores promedios.

El uso masivo de inteligencia artificial para resolver las tareas está jugando muy en contra de los alumnos. En países como España, México y Argentina más del 90 % de los jóvenes usa estas herramientas para hacer deberes. Sin embargo, la evidencia demuestra que los estudiantes que evitan la IA obtienen calificaciones mucho más altas.

Las pantallas dentro del salón de clases provocan distracciones enormes entre los jóvenes a diario. En México cuatro de cada 10 alumnos se distraen con el teléfono en clase y en Argentina esa cifra sube al 60%. Quienes logran estudiar lejos de las redes sociales consiguen un rendimiento académico superior en todas las áreas.