El Vasco Arruabarrena tomó una decisión festejada por el plantel de Boca tras el 2-0 a San Lorenzo

Luego del 2-0 ante el Ciclón, el Vasco Arruabarrena tomó una decisión que festejó todo el plantel xeneize antes de comenzar a preparar el duelo ante Racing.

Después de una seguidilla de partidos que prácticamente no le dio margen para detenerse, Boca tendrá finalmente un pequeño respiro. El triunfo 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro no solo le permitió al equipo sumar tres puntos importantes, sino que también significó el comienzo de un breve descanso dispuesto por Rodolfo Arruabarrena para sus futbolistas.

El propio entrenador confirmó que el plantel tendrá domingo y lunes libres y recién volverá a trabajar el martes por la tarde en el Predio. La medida aparece en un momento particular para el Xeneize, que viene de afrontar una agenda cargada e incluso debió extender su estadía en San Pablo durante la última excursión por la Copa Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena le dio dos días libres a sus jugadores tras el triunfo ante San Lorenzo Ahora, el calendario le dio a Boca una oportunidad que no había tenido en las últimas semanas: varios días consecutivos para recuperar energías y preparar con tranquilidad su próximo compromiso: “Es una muy buena victoria, difícil, en su campo. Tres puntos importantes por cómo se está dando la fecha. Venimos de una semana interesante, dijimos presente en ambos partidos. Ahora vendrán dos días de descanso para los jugadores y desde el martes prepararemos el partido de Copa”, explicó el Vasco.

El plantel de Boca tendrá domingo y lunes libres antes de regresar a los entrenamientos pensando en Racing. FotoBaires El descanso también tendrá como objetivo recuperar al plantel y, al mismo tiempo, aprovechar el tiempo disponible para corregir detalles del funcionamiento: “Sí me reconforta que el equipo tenga conexión y sociedades, pero siempre buscamos algún defecto para tratar de mejorarlo. Esta semana tenemos más tiempo para trabajar algunas cosas que tenemos que mejorar o hacer aún mejor”, sostuvo Arruabarrena, que ya piensa en el siguiente desafío.