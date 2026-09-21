No se vio en TV: el tremendo enojo de Paredes con Merentiel en pleno partido ante San Lorenzo y el motivo

Pese a la gran victoria en el Nuevo Gasómetro, Leandro Paredes no ocultó su bronca con la Bestia y le hizo un fuerte reclamo por una jugada puntual.

Boca se quedó con el clásico ante San Lorenzo. El equipo del Vasco Arruabarrena se impuso 2-0 con autoridad ante el Ciclón y consiguió una victoria que le permitió sumar tres puntos valiosos y escalar en la tabla anual. Sin embargo, más allá del resultado, durante el encuentro hubo una situación que no pasó inadvertida y que tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

Con el partido todavía estaba 0-0, el delantero uruguayo tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. Merentiel quedó mano a mano con Devecchi y decidió definir por encima del arquero, pero el guardameta de San Lorenzo adivinó la intención y logró quedarse con la pelota. Una chance clarísima que el atacante de Boca no pudo transformar en gol.

La acción generó una fuerte reacción de Paredes. En la jugada siguiente, el capitán xeneize le recriminó a la Bestia la decisión de intentar picarla. El mediocampista se mostró visiblemente molesto por una oportunidad que el charrúa había tenido para ponerse en ventaja y no dudó en hacérselo saber a su compañero, en medio de la intensidad propia del partido.

Video: el enojo de Paredes con Merentiel en pleno partido IG @ESPNArgentina De todos modos, el enojo de Paredes quedó únicamente dentro de la cancha. Luego del encuentro, ambos volvieron a mostrar públicamente la buena relación que mantienen. En el posteo que realizó el mediocampista, Merentiel le comentó "Claro capitán", mientras que Paredes respondió al mensaje con varios emojis de fuego, dejando en claro que no había quedado ningún resquemor entre ellos.