El palazo del Kily González a los jugadores de Inter Miami tras el 2-2 ante San Diego: "Me da mucha rabia"

El Kily González se mostró disconforme después del 2-2 ante San Diego y apuntó contra los errores defensivos de su equipo que le terminaron saliendo caro.

El Kily González no se guardó nada y les tiró un palazo a sus futbolistas tras el empate ante San Diego.

Inter Miami no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 2-2 ante San Diego por una nueva fecha de la MLS. Lionel Messi volvió a ser protagonista con uno de los goles, mientras que Luis Suárez convirtió el otro, aunque Las Garzas dejaron escapar el triunfo y Cristian “Kily” González terminó con mucha bronca por lo sucedido.

El entrenador argentino, que lleva apenas cuatro días al frente del equipo, fue contundente al analizar lo ocurrido en conferencia de prensa: “Me da mucha rabia no poder haber entrenado como quiero en la parte defensiva; llevamos cuatro días”, expresó el Kily, dejando en claro que uno de sus principales objetivos será corregir rápidamente el funcionamiento de su equipo sin pelota.

El palazo del Kily González a los jugadores de Inter Miami tras el 2-2 ante San Diego X @Jarm21 En ese sentido, el técnico fue todavía más crítico y calificó como “errores conceptuales muy básicos” algunas de las fallas que derivaron en los goles de San Diego. Al mismo tiempo, destacó el compromiso de Casemiro, quien aceptó modificar su posición dentro del campo para adaptarse a las necesidades del equipo y colaborar en la búsqueda de un mayor equilibrio.

El Kily González también dejó claro cuál será una de sus prioridades de cara a los próximos partidos: “Tengo que trabajar defensivamente muchísimo. No quiero que me hagan goles como los que me hicieron hoy”, sentenció el entrenador, que buscará aprovechar los entrenamientos para imprimirle su sello a un Inter Miami que todavía se encuentra en plena etapa de adaptación.