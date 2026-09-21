El palazo del Kily González a los jugadores de Inter Miami tras el 2-2 ante San Diego: "Me da mucha rabia"
El Kily González se mostró disconforme después del 2-2 ante San Diego y apuntó contra los errores defensivos de su equipo que le terminaron saliendo caro.
Inter Miami no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 2-2 ante San Diego por una nueva fecha de la MLS. Lionel Messi volvió a ser protagonista con uno de los goles, mientras que Luis Suárez convirtió el otro, aunque Las Garzas dejaron escapar el triunfo y Cristian “Kily” González terminó con mucha bronca por lo sucedido.
El entrenador argentino, que lleva apenas cuatro días al frente del equipo, fue contundente al analizar lo ocurrido en conferencia de prensa: “Me da mucha rabia no poder haber entrenado como quiero en la parte defensiva; llevamos cuatro días”, expresó el Kily, dejando en claro que uno de sus principales objetivos será corregir rápidamente el funcionamiento de su equipo sin pelota.
El palazo del Kily González a los jugadores de Inter Miami tras el 2-2 ante San Diego
En ese sentido, el técnico fue todavía más crítico y calificó como “errores conceptuales muy básicos” algunas de las fallas que derivaron en los goles de San Diego. Al mismo tiempo, destacó el compromiso de Casemiro, quien aceptó modificar su posición dentro del campo para adaptarse a las necesidades del equipo y colaborar en la búsqueda de un mayor equilibrio.
El Kily González también dejó claro cuál será una de sus prioridades de cara a los próximos partidos: “Tengo que trabajar defensivamente muchísimo. No quiero que me hagan goles como los que me hicieron hoy”, sentenció el entrenador, que buscará aprovechar los entrenamientos para imprimirle su sello a un Inter Miami que todavía se encuentra en plena etapa de adaptación.
Con este empate, Inter Miami se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS y deberá pasar rápidamente la página. El próximo desafío será como visitante frente a Columbus Crew, el domingo 27 de septiembre desde las 20 de Argentina, en un partido en el que el equipo de Messi intentará volver a sumar de a tres.